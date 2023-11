Agnieszka Krukówna swoją przygodę z aktorstwem zaczęła już jako dziecko. 12-letnia wówczas aktorka wygrała przesłuchanie do filmu "Panny" Wojciecha Sawy. Udział w produkcji traktowała jak jednorazową przygodę, jak się później okazało, otworzyło jej to drzwi do wielkiej kariery. Po maturze dostała się do warszawskiej filmówki. Mało kto wie, że podczas studiów zagrała nawet u samego Stevena Spielberga w "Listach Schindlera".

Agnieszka Krukówna walczyła z nałogiem. Była seksbombą lat 90.

Kulminacją jej popularności była końcówka lat 90., gdzie wspólnie z Maciejem Stuhrem zagrała w hitowej komedii "Fuks". Piękna blondwłosa aktorka skradła serca telewidzów. Po tym filmie jej kariera jednak stanęła w miejscu. Wszystko przez nałóg i problemy w życiu prywatnym. Związek aktorki z Marianem Prokopem rozpadł się. Mężczyzna zostawił ją tuż przed ślubem. Wtedy Krukówna pocieszenia szukała w używkach.

- Nie potrafiłam cieszyć się tym, że jestem młodą kobietą, niezależną finansowo. Życie straciło dla mnie urok. Znalazłam się w pustce, którą zapragnęłam wypełnić czymkolwiek. I wtedy otarłam się o narkotyki - wyznała "Vivie!".

Spokoju i ukojenia Krukówna próbowała znaleźć w ramionach innego mężczyzny. Wtedy w jej życiu pojawił się Radosław Fleischmann. Para szybko wzięła ślub i wszystko wskazywało na to, że będzie to miłość do grobowej deski. Tak jednak się nie stało. Po roku małżeństwa mężczyzna wniósł pozew o rozwód. Oficjalnym powodem miała być niezgodność charakterów, jednak nieoficjalnie powodem miały być uzależnienia aktorki.

Brak szczęścia w miłości odbił się na jej życiu zawodowym. Agnieszka Krukówna wpadła w sidła nałogu i to rzutowało na jej pracę. Reżyserzy nie chcieli już z nią współpracować, bo wiedzieli że jest ona nieprzewidywalna. Ostatnio zagrała w filmie "25 lat niewinności", gdzie wcieliła się w rolę sędzi Sądu Najwyższego.

Niedawno wyznała w rozmowie z "Wirtualną Polską" wyznała, że nie planuje zagrać w drugiej części kultowego "Fuksa" i tym samym zakończyła karierę aktorską.

