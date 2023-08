Koniec M jak miłość?! To nie żart! "Absolutna granica"

Serial "M jak miłość" na antenie TVP jest od 2000 roku. Niedawno Kasia Cichopek zdradziła, co dzieje się na planie, gdy kamery są wyłączone. - Kręcenie serialu to również wiele wyzwań, które trzeba pokonać, aby odcinek był gotowy do emisji. Pracujemy ze sobą od lat, jesteśmy zgrani i przeważnie 😉doskonale się rozumiemy. Dla mnie to nie tylko praca, ale również przyjaźnie, rozwój i zdobywanie doświadczenia nieprzerwanie od 23 lat - napisała aktorka, która zdecydowanie nie ma dość "M jak miłość". Odmienne zdanie ma Ilona Łepkowska. Zapytana o to, czy serial opowiadający o losach rodzin Mostowiaków i Zduńskich, a także "Na dobre i na złe" powinny się zakończyć, była bezlitosna. - Oczywiście. Nie rozmawiam jednak na ten temat z Tadeuszem Lampką, bo ja już tego nie produkuję, więc to nie jest moja decyzja i nie mam na nią wpływu. Natomiast osobiście bym każdy serial kończyła po... Dziesięć lat to jest absolutna granica - odparła scenarzystka nazywana "królową polskich seriali".

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniali się bracia Mroczkowie w serialu "M jak miłość"

