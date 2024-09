Koniec pewnej epoki w TVP. Odchodzi po 16 latach!

Wiktoria Gąsiewska ma problem z sąsiadką. Nie uwierzycie, co tam się wyprawia

Iga Lewko po 16 latach odchodzi z TVP. Była reporterką "Teleexpressu"

Koniec pewnej epoki w TVP. Iga Lewko była reporterką programu "Teleexpress" przez 16 lat. Przetrwała różne polityczne burze. Pracowała, gdy program prowadził Maciej Orłoś. Gdy rozstał się z TVP, Iga Lewko dalej robiła swoje materiały. Po powrocie Macieja Orłosia do "Teleexpressu", reporterka nadal pracowała przy programie. Wszyscy myśleli, że "Teleexcpress" to jej miejsce na zawodowej ziemi. Wydawało się, że w TVP pracować będzie do emerytury. Stało się jednak inaczej. Dziennikarka o swojej zaskakującej decyzji poinformowała w portalu Facebook. O sprawie pisał także branżowy portal Wirtualnemedia.pl.

Iga Lewko poszuka nowych wyzwań poza szklanym ekranem

Wygląda na to, że Iga Lewko zdecydowała się na prawdziwą życiową rewolucję. Jej wpis jest jednak dość tajemniczy. - Moja ponad 16-letnia podróż z "Teleexpressem" właśnie dobiegła końca. Postanowiłam zaprowadzić zmiany w swoim życiu i poszukać nowych wyzwań i celów poza szklanym ekranem. "Teleexpress" był moim drugim, a czasami nawet pierwszym domem, miejscem, w którym poznałam prawdziwych przyjaciół, w którym dojrzałam jako człowiek i dziennikarka. Zawsze będę dumna z tego, że byłam częścią tak wspaniałego zespołu. Z całego serca dziękuję Państwu za zaufanie i sympatię. Jestem wdzięczna, że mogłam gościć w Państwa domach i przeżyć niesamowitą dziennikarską przygodę. Kłaniam się Państwu nisko - napisała dziennikarka. Iga Lewko w TVP była nie tylko reporterką. W swoim dziennikarskim CV może wpisać, że prowadziła program "Teleexpress na deser". Widzowie najlepiej zapamiętali ją z licznych sond ulicznych które przeprowadzała dla "Telexpressu".

