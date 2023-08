To, co Ścibakówna i Englert wyprawiali na osłach, rozwścieczyło internautów! Nawet Kayah im dopiekła

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski swoje życie prywatne trzymają raczej z dala od kamer i błysków fleszy. Wiadomo jedynie, że w ich małżeństwie do tej pory dobrze się układało. Para długo też starała się o potomka, aż w końcu udało się i na świat przyszedł długo wyczekiwany syn Jan Franciszek. Gdy Kożuchowska i Wróblewski poznali się lata temu, od razu zaiskrzyło. W związku traktują się jak równa z równym, być może właśnie to jest ich klucz do sukcesu i szczęśliwego, długoletniego związku. Aktorka wyznała zresztą jakiś czas temu, że w miłości trzeba być wiernym drugiej osobie, ale i sobie samemu. Poza tym: rozmowa, szacunek, przyjaźń. To wszystko doprowadziło parę do momentu, który nadchodzi teraz. Kożuchowska nagle opublikowała post na Instagramie, który wprawił fanów w osłupienie.

Czytaj także: To, kim jest tata Małgorzaty Kożuchowskiej, może szokować. W tle Rydzyk i Radio Maryja

Kożuchowska prawie nie pokazywała męża, a teraz gruchnęła taką nowiną, że kapcie spadają! Kiedy to się stało?!

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski uśmiechają się do fanów ze zdjęcia. Ona - w białej sukni ślubnej, on w gustownym garniturze. Pokazali się na Instagramie, by ogłosić taką nowinę, że kapcie spadają. Coś pięknego.

- "Miłość to strzeżenie dobra w drugim człowieku", ks. P. Pawlukiewicz. To już 15 wspólnych lat! Kryształowe gody. Wow! Z dumą i wdzięcznością - napisała Małgorzata Kożuchowska.

W komentarzach od razu pojawiły się setki komentarzy. Sypią się gratulacje, życzenia kolejnych lat razem i miłości. Ludzie też są w szoku i zastanawiają się, kiedy to się stało, kiedy to minęło?! Cóż, zakochanym czas płynie szybciej. Trzymamy kciuki za następne lata!

Jak dobrze znasz serial "Ranczo"? Szczegółowy quiz, tylko nieliczni zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 15 Który z bohaterów pojawia się osobiście we wszystkich odcinkach? Kusy Piotr Kozioł Czerepach Dalej