Cugowski o karierze Podsiadły. "Nie można tak robić"

Dawid Podsiadło zyskał rozpoznawalność jeszcze jako nastolatek. Od tamtej pory idzie jak burza. Wydał kilka płyt ("Comfort and Happiness" w 2013 roku, "Annoyance and Disappointment" dwa lata później, w 2018 roku fani otrzymali płytę "Małomiasteczkowy", a po czterech latach oczekiwania "Lata dwudzieste"), jeździ w trasy koncertowe, a bilety na wydarzenia z jego udziałem schodzą jak ciepłe bułeczki. Nie wszyscy są jednak wielbicielami talentu piosenkarza.

- Podsiadło mi się nie podoba. Uważam, że jest merkantylny do szpiku kości. Jako młody człowiek mógłby, chociaż otrzeć się o coś k... ambitniejszego. Generalnie jest to zdolny chłopak. Tam się wszystko zgadza. Ale nie jest wart tego, żeby zapełniać stadiony - mówił o Dawidzie Podsiadle Maciej Maleńczuk. W niedawnej rozmowie z Marcinem Mellerem nie owijał w bawełnę, a mocne słowa piosenkarza poniosły się w sieci. Zareagował na nie Krzysztof Cugowski, jego o dekadę starszy kolega po fachu.

Krzysztof Cugowski o karierze Dawida Podsiadły. Co powiedział?

Cugowski, który w branży muzycznej doskonale radzi sobie już od 50 lat, nie zgadza się z Maleńczukiem. Zaskakująco szczery komentarz kolegi uznał za niezbyt elegancki. Według niego krytykowanie młodego artysty nie było w dobrym tonie.

- Staram się nikomu nie zazdrościć. Dzisiaj są inne czasy, inni artyści, a komentowanie kolegów z branży uważam za bardzo nieeleganckie. Słyszałem wypociny jakiegoś piosenkarza na temat Podsiadły. W języku angielskim jest dobre określenie na takie zachowanie "disgusting" (obrzydliwe). Nie można tak robić. Jestem pełen podziwu dla Podsiadły, że w ten sposób wykorzystuje możliwości, które teraz mają artyści - stwierdził Cugowski, wielki kibic żużla, w rozmowie ze SportowymiFaktami.

Dawid Podsiadło to fenomen

Podsiadło ma 31 lat. Głośno zrobiło się o nim już 12 lat temu, gdy jako 19-latek wygrał drugą edycję talent show "X Factor". Z piosenkarzem rywalizowała wówczas m.in. Ewelina Lisowska, której dzięki udziałowi w programie również udało się wybić. Artysta ma wielu wiernych fanów, którzy czatują na bilety, gdy tylko pojawi się informacja o koncercie Dawida. A te niełatwo zdobyć, choć przecież wokalista zapełnia całe stadiony.

Podsiadło, którego na Instagramie śledzi ponad 760 tys. internautów, ma ogromny dystans do siebie i kariery. Tę udało mu się zrobić zaledwie w kilka lat. Po niepochlebnej wypowiedzi Maleńczuka, podczas koncertu na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku, rzucił do publiczności:

- Ja się boję, że będziecie mieli o mnie takie zdanie, jak pan Maciek Maleńczuk. Chodzę po domu struty, płaczę. Pan Maciek mówi, że ja nie zasługuję na to wszystko. Po pierwsze: Jasne, nikt na to nie zasługuje. Po drugie: jakoś mnie to i tak jara. (...) Oczywiście wysyłam całą miłość, jaką posiadam dla pana Maćka, jest ekstra.

Krzysztof Cugowski ma marną emeryturę. Muzyk narzeka, że to grosze