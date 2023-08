Dawid Podsiadło przyłapany w hotelu ze znaną aktorką. Są parą? W sieci aż huczy od plotek

Dawid Podsiadło i Maria Dębska są parą?

Dawid Podsiadło jeszcze całkiem niedawno łączony był ze skrzypaczką Magdaleną Laskowską, Maria Dębska od czasu rozwodu z Marcinem Bosakiem miała spotykać się z Erykiem Kulmem i Stanisławem Trzcińskim. Zarówno piosenkarz, jak i aktorka są osobami, które mocno chronią swoje prywatne życie przed ciekawskimi, dlatego o ich związkach zazwyczaj pisze się w charakterze pogłosek niż sprawdzonych informacji. Tym razem jednak podobno nie ukrywali się specjalnie. Jak donosi serwis WP Gwiazdy para celebrytów miała być w widziana w jednym z Katowickich hoteli, potem zaś razem mieli wracać autem do Warszawy. Dlatego w sieci aż huczy od plotek o ich potencjalnym romansie. Żadne z nich nie zdradziło jednak charakteru relacji.

Dawida Podsiadło zabrakło w oficjalnym line-upie festiwalu. Co tam robił?

Co ciekawe, nazwisko Dawida Podsiadło nie pojawiło się wśród gwiazd tegorocznego OFF Festiwalu. Artysta pojawił się na organizowanej przez Artura Rojka imprezie jako jeden z artystów tajemniczego projektu o nazwie Udary, w którym wystąpił razem z Rubensem, Łukaszem Moskalem, Aleksandrem Świerkotem i Marcinem Macukiem. Panowie dali świetny koncert, podczas którego zaprezentowali piosenki z pierwszej płyty legendarnej grupy The Strokes "Is This Tt". Dawid Podsiadło od lat jest wielkim fanem zespołu.

