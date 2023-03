Maria Dębska gorzko o miłości. Padły wymowne słowa

Dorota Szelągowska brała silne leki, by poprowadzić program. W końcu zrozumiała, że to droga donikąd

Gorzkie słowa Marii Dębskiej o mężczyznach. "Czasem mnie w życiu zawodzili". Kogo ma na myśli?

Maria Dębska ma talent, urodę i wielu chwaliło ją za rolę Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks". Jednak jej życie uczuciowe było pełne dramatycznych zakrętów. Aktorka w marcu 2022 roku rozwiodła się po zaledwie dwóch latach małżeństwa z aktorem Marcinem Bosakiem. Czy jeszcze stanie na ślubnym kobiercu? Gwiazda zdobyła się ostatnio na szczere wyznanie o miłości w wywiadzie dla "Zwierciadła". Maria Dębska powiedziała coś o mężczyznach w swoim życiu, co może nie być zbyt przyjemne dla jej byłych partnerów. "Wpojono mi, że kobieta musi zawsze sama dawać sobie radę, co prawda przyczynili się do tego też po części mężczyźni, którzy mnie w moim życiu czasem zawodzili" - powiedziała Maria Dębska "Zwierciadłu".

Maria Dębska o niezależności: "Kiedy ten ktoś zrobi dwa kroki w bok, to ja już się nie zachwieję, nie przewrócę"

Jednak jak zasugerowała, nie zamierza z założenia spędzić życia w całkowitej samotności: "Obecnie jestem w momencie, w którym ważny jest dla mnie balans. Mocno stoję na nogach, ale nie mam też nic przeciwko temu, by czasem oprzeć się na czyimś ramieniu. Z drugiej strony kiedy ten ktoś zrobi dwa kroki w bok, to ja już się nie zachwieję, nie przewrócę" - powiedziała Maria Dębska.

Sonda Czy uważasz, że Maria Dębska i Marcin Bosak podjęli dobrą decyzję, rozstając się? Tak Nie To już tylko oni wiedzą Nie mi oceniać

MARIA DĘBSKA JAKO KALINA JĘDUSIK pic.twitter.com/nQsmGW0541— dominika (@otuotulinka) April 3, 2022

QUIZ. Który słynny aktor NIE zagrał w tym arcydziele filmowym? Możecie się zdziwić! Pytanie 1 z 10 Który słynny aktor NIE zagrał w filmie "Ojciec Chrzestny"? Jack Nicholson Al Pacino Robert Duvall Dalej