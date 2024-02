Ponadczasowe hity Budki Suflera

Skład zespołu wielokrotnie się zmieniał, a przez grupę przewinęło się niemal 25 muzyków! Warto dodać, że osobą łączącą wszystkie składy od 1975 roku jest perkusista Tomasz Zeliszewski, który po śmierci Romualda Lipki, pełnił rolę menedżera i lidera zespołu. Zeliszewski jest jedynym członkiem Budki Suflera, który nagrał z zespołem wszystkie albumy.

Warto przypomnieć, że w 2014 grupa odbyła pożegnalną trasę koncertową, a następnie zakończyła działalność. Jednak reaktywowała się w 2019 roku, ale już bez udziału Krzysztofa Cugowskiego.

Cugowski opowiedział o okolicznościach powstania hitów "Twoje radio" i "Takie Tango"

Krzysztof Cugowski niedawno wziął udział w audycji "Muzyczna Jedynka". W tym roku artysta świętuje 55-lecie kariery muzycznej!

- "Twoje radio" powstało w studio. Okazało się że mamy 38 minut płyty, a miało być 40. Wtedy płyty musiały być 40-minutowe. Dlatego poszliśmy z Romkiem [Romuald Lipko] do studia i nagraliśmy to [podkład], a Olewicz napisał tekst. Następnego dnia połączyliśmy całość, a chodziło o to, by dorzucić do płyty te 4 minuty! Potem się okazało, że stało się to wielkim przebojem - wspomina Cugowski. - Zawsze powtarzam, że życie ludzkie jest zestawem przypadków i nikt mi nie powie, że tak nie jest - podsumowuje muzyk.

Nie da się ukryć, że "Twoje radio" jest już szlagierem śpiewanym przez wszystkie pokolenia.