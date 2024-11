Krzysztof Ibisz już rozmraża Marylę Rodowicz na Sylwestra! Chucha i dmucha, nagranie hitem

Maryla Rodowicz jest na scenie muzycznej od wielu lat. Nikt nie będzie wytykał jej wieku, ale - jak nietrudno się domyślić - możemy podziwiać jej występy od bardzo długiego czasu. Ale Maryla na żadną emeryturę się nie wybiera! Dość napisać, że gdy jedna ze stacji telewizyjnych postanowiła zrezygnować z jej udziału na imprezie sylwestrowej, w Polsce wybuchł wielki skandal. Ludzie pisali petycje, organizowali internetowe protesty, aż w końcu Rodowicz musiała zostać przywrócona i dała swój kolejny ikoniczny występ. Od tamtej pory w mediach społecznościowych funkcjonuje żart, który dotyczy "rozmrażania" Maryli Rodowicz na Sylwestra. Chodzi w nim o to, że nawet jeśli o artystce w ciągu roku byłoby cicho - choć w przypadku Maryli to raczej niemożliwe - to z okazji Sylwestra i tak musi wystąpić. Podobne żarty funkcjonują wokół wokalistki zagranicznej - Mariah Carey musi zaśpiewać "All I Want For Christmas Is You", bez tego po prostu nie ma świąt i z tego powodu też się ją "rozmraża". Zarówno Carey, jak i Rodowicz, same chętnie z tego żartują. Dowodem jest najnowsze nagranie z udziałem Maryli oraz Krzysztofa Ibisza, które krąży po sieci i zdobywa ogromną popularność. Szczegóły poniżej.

Krzysztof Ibisz rozmraża Marylę Rodowicz. "Nie każdy bohater nosi pelerynę"

Krzysztof Ibisz opublikował nagranie, na którym na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" stoi w towarzystwie Maryli Rodowicz. I choć wideo powstało w okresie finałowego odcinka show, to wcale nie chodzi w nim o taneczne figury. Tym razem Ibisz rozpoczął "rozmrażanie" Rodowicz na Sylwestra. Chucha i dmucha, zagląda z każdej strony, by niczego nie pominąć, a wokalistka stoi cierpliwie i czeka, aż będzie mogła rozprostować kości.

- Miałem intuicję, że nie zdążą rozmrozić Maryli na Sylwestra, więc zacząłem rozmrażać ją już w listopadzie - napisał Krzysztof Ibisz. - Młodszej ekipy w tej branży nie ma - dodał prezenter.

W komentarzach od razu pojawiła się fala pozytywnych wpisów od fanów. - Uwielbiam was! (...) Szacun za dystans. (...) Nie każdy bohater nosi pelerynę. (...) Moje ulubione gwiazdy młodego pokolenia - żartują i komplementują internauci. Zresztą, co tu dużo pisać, to po prostu trzeba zobaczyć.

Zobacz galerię zdjęć: Krzysztof Ibisz rozmraża Marylę Rodowicz

Sonda Wyobrażasz sobie Sylwestra bez Maryli Rodowicz? Nie Nie Nie