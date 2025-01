Krzysztof Ibisz nerwowo szuka drobniaków! Komiczna sytuacja

Krzysztof Ibisz dzieci, praca i śmieszkowanie

Krzysztof Ibisz niedawno po raz czwarty został ojcem. Do trzech synów z różnych związków dołączyła córeczka o imieniu Helena. Z racji nawału obowiązków domowych prezenter po raz pierwszy od 17 lat (!) nie poprowadził wieczoru sylwestrowego z Polsatem. Mimo to został wywołany ze sceny przez gospodarzy "Sylwestrowej Mocy Przebojów". - Krzysiu, kochamy cię. Gratulujemy powiększenia rodziny. Brakuje nam Cię tutaj - krzyczała ze sceny Ilona Krawczyńska. Co ciekawe Krzysztof Ibisz - mimo że jest zarobiony i w domu, i w pracy - znajduje jeszcze czas na śmieszkowanie w mediach społecznościowych. Swego czasu sporym echem odbił sie jego osobliwy taniec z Blanką Stajkow. - Chcielibyście zobaczyć mnie w teledysku u Blanki? Już niedługo będziecie mogli zobaczyć nasz wspólny taniec na tiktoku - zapowiadał wówczas słynny prezenter. Teraz - dla odmiany - Krzysztof Ibisz postanowił nawiązać do jednej z aukcji WOŚP. Chodzi o cieszącą się gigantyczną popularnością ofertą sprzątania domu przez Macieja Musiała.

Krzysztof Ibisz nerwowo szuka drobniaków, by sprawdzić, czy stać go na sprzątanie Macieja Musiała

Obecnie aukcja WOŚP pt. "Maciej Musiał wysprząta Ci dom do zapętlonego utworu Explosion" osiągnęła zawrotną kwotę ponad 100 tys. złotych (stan na 19 stycznia). Krzysztof Ibisz postanowił z przymrużeniem oka sprawdzić, czy stać go na przebicie tej kwoty. W tym celu wyciągnął swój portfel. Po wyjęciu dwóch banknotów, zaczął nerwowo szukać drobniaków. Coś tam znalazł, ale do 100 tysięcy złotych nadal sporo brakuje.

Czas pozbyć się wszystkich oszczędności

- skwitował ze śmiechem Krzysztof Ibisz. Zawsze gwiazdor telewizji Polsat może spróbować wylicytować coś, co cieszy się mniejszym zainteresowaniem odbiorców. Jak co roku wiele gwiazd zamieszcza swoje oferty. Dochód ze sprzedaży tych produktów i usług przeznaczony ma być właśnie na WOŚP. W naszej galerii prezentujemy część ciekawszych propozycji naszych sław. Nie brakuje prawdziwych "perełek".

