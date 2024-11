Krzysztof Ibisz bez pracy w Sylwestra! Zastąpią go młodsi koledzy...

Ida Nowakowska na nocnych zakupach. Lody, cola, chipsy... A to dopiero początek. Aż nie do wiary! Mamy zdjęcia

Krzysztof Ibisz nie poprowadzi "Sylwestrowej Mocy Przebojów"

Jak udało nam się dowiedzieć - wśród prowadzących tegorocznego sylwestra Polsatu brakuje Krzysztofa Ibisza! Prezenter był twarzą Sylwestrowej Mocy Przebojów nieprzerwanie i niezmiennie od 2006 roku, czyli od 17 lat. - Żona Krzysztofa, Joanna (29 l.) spodziewa się drugiego dziecka i termin jest bardzo zbliżony do Sylwestra. Chce on spędzić z ukochaną te najważniejsze chwile. Rodzina jest na pierwszym miejscu - zdradza nam osoba z otoczenia prezentera. Nie wpłynie to szczególnie na finanse Ibisza - według naszej wiedzy jest on na stałym kontrakcie z Polsatem, czyli otrzymuje miesięczne wynagrodzenie bez względu na ilość prowadzonych w miesiącu imprez.

Kto poprowadzi "Sylwestrową Moc Przebojów" na Polsacie?

Według naszych informacji tegoroczną imprezę Polsatu, która odbędzie się w Toruniu, poprowadzą Ilona Krawczyńska (32 l.), prowadząca "Farmy", Maciej Rock (46 l.), prowadzący "Must Be the Music. Tylko muzyka", Olek Sikora (34 l.) z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i Paulina Sykut-Jeżyna (43 l.), prowadząca "Taniec z Gwiazdami", która zwykle tworzyła z Ibiszem znany i lubiany duet. Tym razem będzie musiała pracować z "młodszymi" kolegami, którzy najwyraźniej rozpychają się w stacji łokciami. O ile dla Maćka Rocka, który wrócił na antenę po latach, to nie pierwszyzna (prowadził Sylwestry Polsatu między 2010 a 2018 rokiem), o tyle Aleksander Sikora, który niedawno dołączył do stacji po głośnym odejściu z TVP - ma przed sobą nie lada wyzwanie.

Na Rynku Staromiejskim wystąpią m.in. Doda, Maryla Rodowicz, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Golec uOrkiestra, Roxie Węgiel, Skolim, Natalia Nykiel czy Zakopower. Pojawią się również gwiazdy disco-polo, w tym zespół Boys. Miejsce - Toruń też jest nowością, bo Polsat starał się o ponowny koncert w Chorzowie. Będzie to więc noc pełna niespodzianek...

