Krzysztof Ibisz synowie. Najstarszy chce komentować sport

Krzysztof Ibisz jest bardzo mocno związany ze wszystkimi swoimi synami. Niedawno z najstarszym - Maksymilianem Zejdlerem - wybrał się do Kopenhagi. Prezenter telewizji Polsat zamieścił na Instagramie pamiątkowe zdjęcie z pierworodnym, który - zdaniem wielu internautów - jest jeszcze przystojniejszy niż tata. Chłopaka - podobnie jak tatę - także ciągnie do kamery. - Starszy syn kształci się w kierunku aktorskim. Myślę, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Chociaż byśmy mówili, że to trudny i niewdzięczny zawód, to oni będą wykonywać zawód aktorski. Może będą dziennikarzami, tego nie wiem. Maks chce komentować sport, może będzie to robić. Na pewno gdzieś to będzie w tej medialnej sferze - mówił Krzysztof Ibisz w rozmowie z Jastrząb Post. Na razie trudno spekulować, jaką profesję wybierze w przyszłości mały Borysek, który urodził się niemal równo rok temu.

Krzysztof Ibisz pokazał najmłodszego syna Boryska

Słodki bobas na razie ma inne sprawy na głowie. Tata po raz pierwszy w życiu malucha zabrał go do fryzjera. - Wielka chwila dla całej rodziny. Pierwsze strzyżenie Boryska. Ale emocje. W końcu urodziny już tuż tuż. Dobrego dnia - napisał gwiazdor Polsatu. W lustrze obijała się twarz Borysa, która jednak przed publikacją na Instagramie została zasłonięta przez słodką buźkę. Internauci jednak zwrócili uwagę przede wszystkim na włosy syna Krzysztofa Ibisza. W końcu był w fryzjera... "Jaki gąszcz do strzyżenia", "A czy pukiel zatrzymany na pamiątkę?" - pisali użytkownicy Instagrama.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia najstarszego syna Krzysztofa Ibisza Maksymiliana Zajdlera. Pod galerią znajduje się zdjęcie małego Boryska

