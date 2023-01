Krzysztof Ibisz wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Bezcenny komentarz byłej żony

Krzysztof Ibisz, jeden z najpopularniejszych prezenterów i twarzy stacji Polsat, wystąpi w 18. edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak informowaliśmy 13 stycznia 2023 roku, gwiazdor miał zaśpiewać już w poprzedniej odsłonie programu, ale w związku z narodzinami syna postanowił w pełni oddać się życiu rodzinnemu.

- Krzysztof Ibisz miał wystąpić już w 17. edycji programu, ale wycofał się w ostatniej chwili, chcąc zająć się wychowywaniem synka. Kiedy ponownie dostał propozycję udziału, przyjął ją z wielką przyjemnością. Śmieje się, że charakteryzacjami będzie mógł być odmłodzony jeszcze bardziej - przekazał wówczas nasz informator.

Krzysztof Ibisz w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jest komentarz byłej żony!

Informacja o udziale Krzysztofa Ibisza w 18. edycji "TTBZ" pojawiła się na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Później potwierdził ją sam prezenter.

- Jak wiecie prowadzę @tanieczgwiazdami żeby w nim nie tańczyć. Z @twojatwarzbrzmiznajo mi się nie udało. Będę śpiewał. Nie zdziwię się, jak ludzie moich wyczynów wokalnych będą używać jako syreny alarmowe, a ja stanę się twarzą zatyczek do uszu. W każdym razie obiecuję, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby nie zepsuć Wam tych pięknych piątkowych wieczorów - napisał.

Post Krzysztofa Ibisza żartobliwie skomentowała również jego była żona, Anna Nowak-Ibisz.

- Być twarzą zatyczek do uszu to fajna sprawa - mają we mnie wiernego klienta od lat, niemieckie najlepsze. Lata temu śpiewałeś w telewizji dla naszego synka "Kołysankę dla okruszka" i było bardzo dobrze! Na co dzień słoń na ucho też Ci nie nadepnął, także... ten... Trzymamy kciuki za kontrakt z zatyczkami! Będzie Pan zadowolony i my też - czytamy.

Czekacie na występy Krzysztofa Ibisza w "TTBZ"?

