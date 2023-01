We wrześniu 2022 roku Joanna Kudzbalska urodziła pierwsze dziecko. Choć opinii publicznej może być znana z programu "Top Model", w którym wystąpiła wiele lat temu, nie zdecydowała się na celebrycką karierę, a medyczną. Nie dziwi więc, że nie udziela wywiadów, a ogranicza się jedynie do pozowania z Krzysztofem Ibiszem na ściankach. Dziennikarze stale dopytują prezentera o szczegóły jego związku z młodszą o 27 lat partnerką. Podczas rozmowy z reporterką Party otworzył się na temat jej porodu.

Krzysztof Ibisz opowiedział o porodzie żony. Ma radę dla mężczyzn

Przed Krzysztofem Ibiszem pracowite miesiące. Nie dość, że wychowuje z żoną małego synka, to będzie musiał stawiać się na planie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym zgodził się wystąpić jako uczestnik. Podczas ostatniego wywiadu, którego udzielił za kulisami jednego z projektów, opowiedział o porodzie żony. Z dumą przyznał, że towarzyszył Joannie podczas narodzin Borysa.

- Byliśmy razem w tym całym procesie. To jest najtrudniejsza i najpiękniejsza chwila, mam wrażenie, dla kobiety - ale i dla mężczyzny, który jeżeli towarzyszy w tym całym procesie, to też jest bardzo trudne i bardzo piękne. Ja się czuję bardzo dobrze. (...) Mógłbym polecić panom, by towarzyszyli swoim partnerkom. Bo to chodzi o to, by towarzyszyć w tym wszystkim: oddychać ze swoją partnerką, masować ją, wspierać... Ja byłem przy wszystkich porodach i mam wrażenie, że ten kontakt z dzieckiem może być jeszcze lepszy. Nie przegapcie, panowie, tego momentu - apelował.

Myślicie, że męska część jego fanów weźmie sobie tę radę do serca? Przypomnijmy, Krzysztof Ibisz ma trzech synów - Maksymiliana ze związku z Anną Zejdler, Vincenta ze związku z Anną Nowak-Ibisz oraz Borysa z aktualnego małżeństwa z Joanną Kudzbalską.