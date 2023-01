Tajna impreza ekipy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ujawniamy całą listę gwiazd!

Tak wyglądała Roksana Węgiel na swoich 18. urodzinach. Jej suknia to prawdziwe cudo!

16 stycznia Edward Miszczak oficjalnie rozpoczął pracę w Polsacie na stanowisku dyrektora programowego. Nic więc dziwnego, że postanowił zapoznać się z ekipą programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który, wszystko na to wskazuje, przez liczne zmiany odnotuje spore skoki oglądalności. Po zwolnieniu Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej, odejściu Piotra Gąsowskiego i ogłoszeniu, że do telewizji wraca Maciej Rock, przyszedł czas na poznanie pozostałych uczestników.

Tajna impreza ekipy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Poznaliśmy nowych uczestników

Na jaw wyszło już, że trzecim jurorem programu, który zastąpi jednocześnie Wiśniewskiego i Skrzynecką, będzie Paweł Domagała. Muzyk już może przeczytać w sieci liczne reakcje internautów, którzy cieszą się, że dołączył do obsady show, ponieważ zna się na swoim fachu. Nie mogło go więc zabraknąć na imprezie z okazji zapoznania z produkcją i innymi gwiazdami. Na miejscu miał okazję zamienić kilka słów z pozostałą dwójką kolegów z panelu jurorskiego - Małgorzatą Walewską i Robertem Janowskim.

Co ciekawe, przy okazji dowiedzieliśmy się, że w programie wystąpi tiktoker Oskar Cyms. To jednak nie koniec rewelacji. Do Zamku Ujazdowskiego przybyli również Julia Kamińska i Piotr Stramowski. O ile obecność pierwszej gwiazdy nie dziwi, bo wszyscy doskonale wiedzą, że potrafi śpiewać, nieco zaskakuje obecność aktora, którego sceniczne metamorfozy będą obserwowane z wyjątkową czujnością.

