Skrzynecka komentuje odejście Gąsowskiego z "TTBZ". Wzruszony prezenter: "Zryczałem się"

Tuż przed minionymi świętami Bożego Narodzenia do mediów dotarła wiadomość, że z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zniknie Michał Wiśniewski. Okazało się, że to dopiero początek zmian. 4 stycznia obwieszczono, iż kolejną gwiazdą, której nie zobaczymy w 18. sezonie show Polsatu, będzie Katarzyna Skrzynecka. Gwiazda szybko potwierdziła medialne pogłoski, jakoby rozstanie z "TTBZ" nie było jej decyzją.

Fani jęli odgrażać się, że przestaną oglądać program, w którym zabraknie charyzmatycznej gwiazdy, a także zastanawiać, co z obecnością Piotra Gąsowskiego, który prywatnie przyjaźni się z byłą już jurorką polsatowskiego show, w kolejnym sezonie programu. Nie trzeba było długo czekać: w nocy z 6 na 7 stycznia prezenter opublikował długi wpis na Instagramie, ogłaszając, że i on żegna się z show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Odchodzę wraz z Tobą" - pisał Piotr Gąsowski. Skrzynecka nie pozostawiła jego wpisu bez komentarza.

Katarzyna Skrzynecka komentuje odejście Piotra Gąsowskiego z "TTBZ"

Piotr Gąsowski już pod wpisem Katarzyny Skrzyneckiej sugerował, że podjął decyzję o odejściu z show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Widocznie »nowe« się dla nas zaczyna" - brzmiał fragment jego komentarza. Zapowiedział również, że opublikuje wpis, w którym wyjaśni szczegóły.

Pod wpisem, który stanowił pożegnanie Gąsa z "TTBZ", pojawiło się kilka komentarzy od Katarzyny Skrzyneckiej. Jak nadmieniła, przeprowadzili oni długą, szczerą rozmowę telefoniczną.

"Piotrulu, to wszystko dzieje się tak nie do uwierzenia szybko i szokująco... 😥 Nigdy nie oczekiwałabym od kogokokwiek tak bohaterskiego gestu Honoru...!! Przeciwnie - uważam że akurat Wy z Maćkiem [Maciejem Dowborem - red.] jesteście SERCEM tego programu, uwielbianym przez miliony Telewidzów 💙 Powinniście z pełną energią go kontynuować, co najwyżej miło nas wspomnieć na antenie... Ty jednak zdecydowałeś się na tak ekstremalny gest solidarności jako Artysta i jako Przyjaciel ❤❤❤❤❤ Mało kto miewa w dzisiejszych czasach taką odwagę❤ Mawiają, że Prawdziwi Przyjaciele skoczą za sobą w ogień ... Skoczyłeś 😥😥😥 Brak mi słów... muszę ochłonąć... Wszystko wiesz❤" - czytamy w komentarzu Skrzyneckiej na Instagramie.

Celebrytka przytoczyła także swój komentarz, który zamieściła na kilka godzin przed informacją o odejściu Piotra Gąsowskiego z "TTBZ". Podkreślała w nim profesjonalizm prowadzących show oraz dodawała: "Są i będą niezastąpionym duchem, sercem, twórczym umysłem i charyzmą »Twoja Twarz Brzmi Znajomo«".

Komentarze Katarzyny Skrzyneckiej wzruszyły Piotra Gąsowskiego. Prezenter odpowiedział jej: "Obudziłem się w środku nocy… przeczytałem … Jezuniu… Kasiu… zryczałem się … To chyba sen… ale nie… to Ty i Twoje wielkie serducho!!!❤️Dziękujemy! Kochamy !❤️❤️❤️".

Głos zabrał również mąż Katarzyny Skrzyneckiej, Marcin Łopucki. Zacytował on fragment tekstu piosenki Wojciecha Młynarskiego "Co by tu jeszcze". "👏A ten tekst Wojtka?; »Przyjdzie walec i wyrówna«?!😂" - odpowiedział mu Piotr Gąsowski.

