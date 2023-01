Te zdjęcia wzruszają do łez

Katarzyna Skrzynecka była jedną z gwiazd związanych z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od początku jego istnienia. W 1. edycji zachwyciła wszystkich jako uczestniczka show Polsatu (i jego zwyciężczyni), a już w kolejnym, 2. sezonie, zajęła fotel jurorki. Występy uczestników oceniała przez 16 sezonów.

4 stycznia ogłoszono, że w 18. edycji "TTBZ" widzowie nie zobaczą Katarzyny Skrzyneckiej. To kolejna z dużych zmian, gdyż nieco wcześniej ogłoszono, że z programem żegna się także drugi z jurorów, Michał Wiśniewski.

- Wygląda na to, że Miszczaka zabolało, że i ona po latach związała się z konkurencyjną stacją i może to właśnie dlatego Wiśniewski i Skrzynecka są pierwszymi zwolnionymi przez niego osobami - donosił nasz informator. Katarzyna Skrzynecka opublikowała na Instagramie wpis, w którym dziękuje produkcji i fanom "TTBZ" za przygodę z programem. W komentarzach z rozbrajającą szczerością wyjawiła kulisy rozstania z show Polsatu.

Katarzyna Skrzynecka o powodach rozstania z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Nie da się ukryć, że zmiany w "TTBZ" spotkały się z emocjonalnymi reakcjami ze strony fanów programu. Po ogłoszeniu, że w 18. edycji nie pojawi się Katarzyna Skrzynecka, wściekli internauci odgrażali się: "Przestaję oglądać!".

Była jurorka publicznie podziękowała fanom, produkcji oraz Ninie Terentiew. Pod jednym z jej wpisów pojawił się komentarz autorstwa Mariusza Szczygła.

"Wielka szkoda. Bo uwielbiałem Twoje komentarze i Twoje różne twarze… 😢😢😢😢 Ale rozumiem. Sam odszedłem z telewizji po sześciu latach i rozumiem przesyt i chęć rozwoju" - napisał dziennikarz. Katarzyna Skrzynecka nie pozostawiła jego komentarza bez opinii i tym samym ujawniła kulisy zakończenia współpracy z show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Nie, Mariusz, to nie jest moja decyzja. Dziękuję Ci za ciepłe słowa. To zaszczyt, "czytać" je z Twoich ust. Jesteś moim Autorytetem 😚" - napisała gwiazda, tym samym potwierdzając medialne plotki, jakoby to nie ona postanowiła rozstać się z programem.

Jeden z fanów również zareagował na komentarz Szczygła. "Kasia nie mówiła oficjalnie o przyczynach odejścia, a Ty to wiesz?" - brzmiał fragment jego opinii. Skrzynecka odpowiedziała krótko: "Nie odeszłam".

Katarzyna Skrzynecka ujawnia kulisy pożegnania z "TTBZ"