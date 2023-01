Szok w Polsacie. Miszczak właśnie ZWOLNIŁ kolejną wielką gwiazdę! Zmiany w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Katarzyna Skrzynecka była związana z programem "Twoja twarz brzmi znajomo" aż przez 17 edycji. W pierwszej pokazała swój ogromny talent wokalny i jako uczestniczka wygrała program. W nagrodę w drugiej edycji zasiadła już na krześle jurora i przez ponad 8 lat oceniała swoich kolegów i koleżanki z branży. Skrzynecka była bardzo lubianą jurorką i filarem programu "Twoja twarz brzmi znajomo", dlatego tym bardziej zaskakują wieści, jakie dotarły do nas z Polsatu.

Jak udało nam się dowiedzieć, Katarzyna Skrzynecka została zwolniona z programu. Wszystko wydarzyło się nagle. W środę, tuż po pogrzebie Emiliana Kamińskiego, na którym się stawiła, aktorka została zaproszona na spotkanie w siedzibie Polsatu. Okazało się, że odwiedziła telewizję, by usłyszeć, że musi rozstać się z programem.

Co ciekawe, kilka tygodni temu z programu został też zwolniony Michał Wiśniewski. Obie gwiazdy były promowane przez Edwarda Miszczaka, gdy ten był jeszcze szefem TVN-u. To on namówił Wiśniewskiego, by wpuścił kamery do swojego domu i tak powstało słynne już reality show "Jestem jaki jestem". Po latach lider Ich Troje częściej współpracował jednak z Polsatem. Jeśli zaś chodzi o Skrzynecką, była ona uczestniczką, a później prowadzącą show "Taniec z Gwiazdami" w TVN.

- Wygląda na to, że Miszczaka zabolało, że i ona po latach związała się z konkurencyjną stacją i może to właśnie dlatego Wiśniewski i Skrzynecka są pierwszymi zwolnionymi przez niego osobami - zastanawia się głośno nasz informator z Polsatu.

Przypomnijmy, że program "Taniec z Gwiazdami" w TVN prowadził także Piotr Gąsowski. Zgodnie z plotkami krążącymi na korytarzach Polsatu on również może obawiać się, co z jego posadą prowadzącego w "Twoja twarz brzmi znajomo".

Co sądzicie o tych zmianach?