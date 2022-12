i Autor: Mieczysław Jaworski

Kto go zastąpi?

Wielkie zmiany w TTBZ. Ulubiony juror wyleciał z hukiem!

To już oficjalne! Polsat potwierdził pożegnanie Michała Wiśniewskiego (50 l.) z rolą jurora w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Piosenkarz brał udział w ostatnich trzech edycjach show, jednak nie zobaczymy go w kolejnym, 18. sezonie TTBZ. Co się stało? Więcej poniżej!