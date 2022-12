Rodzice zastępczy zgotowali Wiśniewskiemu prawdziwe piekło. Wyznanie muzyka wyciska łzy z oczu

Michał Wiśniewski to jeden z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju, a także lider zespołu Ich Troje. Muzyk nigdy nie ukrywał, że jego dzieciństwo nie należało do najlepszych. Rodzice Wiśniewskiego byli alkoholikami i szybko się rozstali. Wychowywała go babcia, a gdy zmarła, trafił do domu dziecka. Miał wówczas 7 lat. Jego matka mieszkała wówczas w Niemczech i nie była w stanie zabrać syna do siebie, a ojciec przebywał w więzieniu. Później mężczyzna odebrał sobie życie, o czym Wiśniewskiego poinformowała jego partnerka. Młody chłopak tułał się po rodzinach zastępczych - do domu dziecka wracał łącznie trzy razy.

- Dziecko to nie jest towar z półki, który bierze się do siebie do domu, tylko ono ma już swoją historię i doświadczenia. To rodzina powinna się do niego dopasować - powiedział w ostatniej rozmowie z Pomponikiem.

Łamiące serce wyznanie Wiśniewskiego. Rodzice zastępczy stosowali wobec niego przemoc

To jednak nie wszystko. Okazuje się, że jedna z rodzin zastępczych zgotowała Wiśniewskiemu prawdziwe piekło… Jak wyznał Pomponikowi "dostawał baty"! Mężczyzna nie chciał jednak zdradzać więcej na ten temat. Wiśniewski bardzo pragnął, żeby opiekunowie stali się dla niego prawdziwymi rodzicami, dlatego nazywał ich "mamą" i "tatą". Niestety, oni nie traktowali go tak, jak należy traktować dziecko po przejściach. Na koniec rozmowy muzyk dodał, że rodziny zastępcze powinny być lepiej przygotowywane do przyjęcia kogoś pod swój dach, a kontrole - działać sprawniej.

Wiśniewski ma na swoim koncie cztery nieudane małżeństwa. Obecnie jego żoną jest Pola, z którą doczekał się syna, Falco (2 l.). W drodze jest również kolejne, łącznie szóste dziecko muzyka, a drugie z obecną żoną. Po latach Wiśniewski uważa, że i tak "wygrał życie"

- Dzisiaj wydaje mi się, że wygrałem życie. Gdybym został z rodzicami, to miałbym naprawdę przechlapane. Uważam, że moja historia wcale nie jest taka trudna - podsumował.