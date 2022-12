Joanna Przetakiewicz o zaręczynach. To ona oświadczyła się Rinke Rooyensowi, i to w jaki sposób!

Michał Wiśniewski to popularny muzyk znany nie tylko dzięki swoim osiągnięciom artystycznym, ale i bujnemu życiu prywatnemu. Lider Ich Troje stawał na ślubnym kobiercu już osiem razy. Obecną, piątą żoną Wiśniewskiego jest Pola. Płomiennowłosy wokalista jest ojcem pięciorga dzieci - Xaviera i Fabienne ze związku z Mandaryną, Vivienne i Etiennette z małżeństwa z Anną Świątczak oraz Falco Amadeusa, którego urodziła mu Pola Wiśniewska. Michał Wiśniewski i jego ukochana spodziewają się także drugiego wspólnego dziecka.

Nie każdy wie, że dzieciństwo lidera Ich Troje nie należało do łatwych. Jego rodzice byli alkoholikami, a małego Michała wychowywała babcia. Gdy miał 7 lat, kobieta zmarła, a Wiśniewski trafił do domu dziecka. Trafiał do kilku rodzin zastępczych, a niedawno wyznał, że od jednych z opiekunów "dostawał baty"... Obecnie chętnie udziela się w akcjach charytatywnych - ostatnia z nich to "Wiśnia Dzieciom", w ramach której odwiedza polskie domy dziecka.

Michała Wiśniewskiego zatrzymała policja. Jak go ukarano?

Michał Wiśniewski opowiedział na Instagramie o swoim spotkaniu z policją. Funkcjonariusze zatrzymali lidera Ich Troje, gdy ten zmierzał do kolejnego domu dziecka. Jak dowiadujemy się z opowieści muzyka, prowadził on samochód; po wjechaniu w teren zabudowany poruszał się z prędkością wynoszącą 49 km/h, chcąc jednak wyprzedzić wolno jadący pojazd, przyspieszył, a licznik pokazał 91 km/h. Wtedy to przyłapali go funkcjonariusze policji.

To pierwszy mandat Michała Wiśniewskiego od ośmiu lat. Muzyk przyznał się do winy, choć tłumaczył, że czuje lekką niesprawiedliwość - wyjaśniał, że nie zauważył znaku, gdyż ten był pokryty śniegiem. Lider Ich Troje otrzymał mandat w wysokości 1000 zł, a także 11 punktów karnych.