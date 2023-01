Widzowie "TTBZ" reagują na powrót Maćka Rocka do telewizji. Są jednomyślni

Rewolucja w Polsacie trwa. Wiemy już, że z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" byli zmuszeni pożegnać się Michał Wiśniewski (51 l.) i Katarzyna Skrzynecka (53 l.), którzy, jak podaje "Super Expressowi" osoba związana z produkcją, zaszli przed laty za skórę Edwardowi Miszczakowi (68 l.). Jakby tego było mało, decyzja nowego dyrektora programowego rozwścieczyła Piotra Gąsowskiego do tego stopnia, że postanowił dobrowolnie opuścić szeregi produkcji. I choć nie znamy jeszcze nowych jurorów, 11 stycznia dowiedzieliśmy się, że u boku Macieja Dowbora (45 l.) zobaczymy tym razem Maćka Rocka.

Widzowie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" reagują na powrót Maćka Rocka do telewizji. Mówią jednym głosem

Widzowie muzycznego show czekali z niecierpliwością na nowinki z planu. Jak zareagowali na wieści, że Maciej Rock wraca do telewizji i zastąpi Piotra Gąsowskiego w roli prowadzącego? Są raczej jednomyślni.

- Bardzo fajnie! Gość pozytywnie zakręcony. Wprowadzi powiew świeżości.

- I dobrze, z Dowborem się świetnie zna, więc stworzą zgrany duet.

- Super, bo bałem się, że znowu wpakują Ibisza!

- Będzie mi brakowało Gąsa, ale wybór Rocka to strzał w dziesiątkę! - czytamy pod facebookowymi postami serwisów internetowych.

Maćka Rocka nie trzeba oczywiście nikomu przedstawiać. Niektórzy nazywają go nawet legendą Polsatu, ponieważ prowadził takie programy jak: "Idol", "Must be the music" czy "Fabryka Gwiazd". Praca na planie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zapewne nie sprawi mu więc żadnych trudności, co więcej, może na nowo stanie się główną twarzą Polsatu?