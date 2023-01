Krzysztof Ibisz na tajemnym spotkaniu ze znaną aktorką. Dostał dwa nowe programy

W czasach, kiedy to młodzi celebryci i aktorzy zdominowali telewizję, Krzysztof Ibisz nie daje się im wygryźć. Co więcej, rozwija się na wszystkich możliwych polach, dzięki czemu przez cały czas zaskakuje swoich fanów i... ma więcej pieniędzy na koncie bankowym. Warto zaznaczyć, że Ibisz od lat jest jedną z najbardziej znanych postaci polskiej telewizji. Prowadził wiele programów rozrywkowych, m.in. „Czar par” w TVP 1, „Awanturę o kasę” czy „Grę w ciemno” w Polsacie. Próbował swych sił jako aktor. Można było go oglądać w „M jak miłość", „Hotelu 52”, „Pierwszej miłości”, a nawet w serialu paradokumentalnym „Pamiętniki z wakacji”. Grywał również w Teatrze Kamienica, Teatrze Palladium itd. Zajmował się również dubbingiem w bajkach. Jego głos można usłyszeć w „Scooby Doo i Scrappy Doo”, „Muminkach” czy „Pszczółce Mai”. Obecnie Krzysztof świetnie odnajduje się w roli gospodarza programu Polsat Cafe „Demakijaż” czy „Tańca z gwiazdami”. Możemy oglądać go również w roli gospodarza koncertów m.in. sylwestrowych.

Krzysztof Ibisz będzie uczył się śpiewać

To jednak dla niego wciąż za mało. Jak już informował „Super Express”, Ibisz przygotowuje się do dwóch nowych wyzwań. Pierwszym z nich jest program śniadaniowy, z którym telewizja Polsat ma zamiar wystartować niebawem. Jednak najbardziej elektryzuje fakt, że dziennikarz weźmie udział w 18. odsłonie show „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym to będzie... śpiewał. Prezenter Polsatu zgodził się na udział w programie już rok temu, ale wtedy w związku z narodzinami syna postanowił w pełni poświęcić się życiu rodzinnemu.

Prowadzący "Taniec z gwiazdami" na tajnym spotkaniu

Natomiast w weekend Ibisz widziany był na tajnym spotkaniu z aktorką Katarzyną Zawadzką (39 l.). Gwiazda znana z „Prawa Agaty” czy „Listów do M.” spotkała się z gwiazdorem w jednej z najdroższych restauracji w centrum Warszawy, gdzie spędzili ponad godzinę. Czyżby to początek nowego, tajnego projektu?

