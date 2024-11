Krzysztof Krawczyk urodził się w 1946 roku, a już w 1963 roku zaczął się występować na scenie w popularnym zespole Trubadurzy. W latach 70. poszedł o krok dalej i zdecydował się na karierę solową. Jego muzykę oraz utwory znał każdy Polak. Krawczyk umiał łączyć ze sobą różne pokolenia - często grał koncerty dla studentów na Juwenaliach. "Parostatek", "Mój przyjacielu" czy "Bo jesteś ty" do dziś można słuchać w wielu radiostacjach. Niestety życie nie zawsze było dla muzyka łaskawe. Poznajcie jego historię.

Krzysztof Krawczyk miał 18 lat, kiedy przeszedł przez piekło

Chociaż o Krzysztofie Krawczyku wiadomo wiele, to mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że w młodości przeszedł przez piekło. Artysta pochodził z artystycznej rodziny. Jego rodzice zajmowali się śpiewem oraz aktorstwem. Jako mały chłopiec przeprowadził się wraz z rodzicami najpierw do Białegostoku, a następnie Poznania. To właśnie tam ojciec zaczął uczyć Krawczyka gry na fortepianie. Krzysztof uczęszczał do szkoły muzycznej, której jednak nie skończył.

Rodzina Krawczyków przeprowadziła się do Łodzi, gdzie młody artysta kontynuował rozwój swoich talentów. Grał w filmach, a także stał się aktorem dubbingowym. Niestety, kiedy miał 18 lat wszystko się zmieniło. Zmarł ojciec Krzysztofa, a muzyk został jedyną pracującą osobą w rodzinie.

Wydawało mi się, że to największa tragedia, jaka może być. Ranę po nim noszę w sobie do dziś, nie zagoiła się zupełnie, czasem się otwiera i boli - mówił Krawczyk w rozmowie z dziennikarzami "Gala".

Krzysztof Krawczyk wraz z rodziną musiał nauczyć się wiązać koniec z końcem. Trudne wydarzenia w życiu zmotywowały go do pójścia w kierunku artystycznym. Najpierw odnosił sukcesy w zespole, a następnie jako solowy artysta. W 1965 roku wystąpił wraz z zespołem podczas 3. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie wtedy otrzymali nagrodę za najlepszy debiut.

