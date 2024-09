Krzysztof Krawczyk "wysyłał pieniądze, jak była bieda". Ostatnio odwiedzili jego grób!

Krzysztof Krawczyk, mimo bujnej przeszłości, o której chętnie opowiadał w wywiadach, mimo nałogów i kilku życiowych potknięć, był i jest uwielbiany. Ma całą rzeszę wiernych fanów kochających jego muzykę, którzy odwiedzają cmentarz w Grotnikach w okolicach kwietnia, września i listopada, a więc w rocznice śmierci i urodzin artysty, a także z okazji Wszystkich Świętych.

Wrześniowe obchody rocznicy urodzin piosenkarza, który w 2024 r. skończyłby 78 lat, już za nami. Okazuje się, że pojawiły się na nich osoby, które nie są zwykłymi fanami gwiazdora!

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 r., a urodził się 8 września 1946 r. W tym roku we wrześniu Ewa Krawczyk, żona zmarłego artysty, zorganizowała uroczystości, które odbyły się na cmentarzu w Grotnikach. Była msza celebrowana przez Antoniego Długosza i wspomnienie piosenkarza. Cmentarz odwiedzili fani Krawczyka. Ale to nie wszystko!

Ponieważ w trzecią rocznicę śmierci Krzysia były wybory, postanowiłam, że msza w jego intencji odbędzie się we wrześniu, zwłaszcza że dzień jego urodzin, czyli 8 września, przypadał w niedzielę. Jestem poruszona, bo po raz kolejny zjechało mnóstwo fanów z całej Polski. Ich ilość na mszy mnie zaskoczyła, wielu znałam z Facebooka, a teraz mogliśmy w końcu porozmawiać na żywo - opowiadała Ewa Krawczyk Faktowi.

Na uroczystości pojawili się wyjątkowi goście - wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Krawczyk wspierał tę placówkę finansowo!

Ewa Krawczyk, opowiadając o uroczystościach, nie mogła nie wspomnieć o młodych osobach, które wystąpiły na cmentarzu.

No i przepięknie zaśpiewały dzieci z ośrodka dla głuchoniemych z Bydgoszczy. Śpiewały też z wykorzystaniem języka migowego. Dzieciaki były bardzo przejęte. One co roku przyjeżdżają na grób Krzysia - wyznała.