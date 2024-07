Wdowa po Krzysztofie Krawczyku wyznała bolesną prawdę. "Wszyscy tylko czekali, kiedy ja się stoczę"

Syn Krzysztofa Krawczyka walczy z macochą o spadek

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Legendarny artysta miał 74 lata. Jeszcze kilka dni wcześniej rozmawiał z "Super Expressem". "Wychodzę ze szpitala. Dziękuję fanom za wsparcie. Żona czytała mi przez telefon wszystkie komentarze i życzenia. Wracam do zdrowia. Nie martwcie się o mnie, z dnia na dzień czuję się coraz lepiej. Bóg działa rękoma ludzi. Dziękuję Bogu, że żyję" - mówił nam artysta.

Żona muzyka, Ewa, do samego końca była u boku męża. Teraz cały czas dba o pamięć po zmarłym oraz o jego dorobek artystyczny. Mimo upływu lat nadal nie może pogodzić się z odejściem ukochanego. "Mówi się, że czas leczy rany, ale w moim przypadku tak nie jest. Dopiero zaczynam raczkować, ale mogę już wyjść do ludzi, rozmawiać. Jednak moje życie ciągle wygląda tak samo: dom, cmentarz, kościół. W dalszym ciągu jestem w wielkiej traumie, jest mi smutno, tęsknię za Krzysiem" - mówiła nam przed rokiem.

Od śmierci Krzysztofa Krawczyka cięgnie się również medialny konflikt wdowy z jedynym synem artysty. Krzysztof Igor Krawczyk jest owocem związku legendarnego muzyka z drugą żoną, Haliną Żytkowiak. Syn gwiazdora próbuje podważyć testament ojca i robił wszystko, by wywalczyć w sądzie pieniądze, które, jak zapewnia, były mu obiecane w poprzedniej wersji testamentu.

Ewa Krawczyk: Wszyscy tylko czekali, kiedy ja się stoczę

Krzysztof Krawczyk Junior jest w trudnej sytuacji finansowej, bowiem cierpi na padaczkę po wypadku samochodowym spowodowanym przez jego ojca. Utrzymuje się wyłącznie z renty i sporadycznych występów z zespołem Trubadurzy. Przed rozprawą sądową, Ewa Krawczyk odwiedziła swojego pasierba. Krzysztof Junior nagrał potajemnie rozmowę z macochą. Żona Krawczyka chciała rozwiązać kwestię spadku poza sądem. Namawiała też syna zmarłego męża, aby zrezygnował z prawniczki i jej nie ufał.

"Na żadne miliony nie licz, bo ich nie masz. Ale ja ci dam wszystko, co będę mogła i co, uważam, że ci pomoże w życiu i stabilizacji. Ja będę miała dokumenty, że ty sam ze mną, to ja ci wynajmę mieszkanie, powiesz mi, ile kosztuje, wyprowadzasz się i żyjesz jak człowiek. Twoja decyzja, Krzysiu. Czy chcesz się pier*** z panią mecenas i dalej klepać biedę, czy chcesz mojej pomocy, która jest" - kontynuowała kobieta.

Nagranie zostało opublikowane w programie "Uwaga TVN", a po jego emisji na kobietę spadła ogromna krytyka. Wdowa bardzo przeżyła ataki internautów pod jej adresem. W przetrwaniu miała pomóc jej wiara oraz możliwość pomagania innym. Ewa Krawczyk mocno angażuje się w życie lokalnej parafii i to właśnie duchowni mieli pomóc jej stanąć na nogi. "Krzysia nie ma trzy lata. Nie powiem, że jest mi lekko, jest mi ciężko. Ale tylko dlatego, że na swojej drodze spotkałam oblatów, oni postawili mnie na nogi" - mówiła niedawno podczas spotkania z młodzieżą na 40. Zjazdzie NINIWY w Grotnikach koło Zgierza.

Ewa Krawczyk opowiadała również, że wiele osób bardzo źle jej życzyło. "Wszyscy tylko czekali, kiedy ja się stoczę, wezmę jakieś narkotyki, jakaś wóda, bo w takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłam, gdzie hejtów było na mnie miliony – nie wiadomo, z jakiego powodu, gdzie ludzie pisali o mnie niestworzone rzeczy, pluli na mnie, nie wiadomo, za co, nie znając mnie – oni mnie przygarnęli, oni mi pomogli, na każdą godzinę byli do mojej dyspozycji" - wyznała.

Krzysztof Krawczyk Junior chce się pogodzić z Ewą Krawczyk: "Skończmy tę wrogość"

