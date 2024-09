Paulina Smaszcz komentuje ciążę narzeczonej Hakiela! Takich słów nikt by się nie spodziewał

Krzysztof Krawczyk był człowiekiem, który łączył pokolenia. Zainteresowanie jego twórczością i koncertami było ogromne i w latach 70., i w pierwszych dekadach XXI wieku. Artysta zmarł 5 kwietnia 2021 roku, w Poniedziałek Wielkanocny. Tuż przed śmiercią słynny Trubadur rozmawiał przez telefon z naszą dziennikarką. Wydawało się, że z jego zdrowiem jest coraz lepiej... Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka był wielkim wydarzeniem w całej Polsce. Uroczystość transmitowana była przez TVP, a poruszające kazanie wygłosił zaprzyjaźniony z muzykiem biskup Antoni Długosz.

Ponad trzy lata po odejściu Krzysztofa Krawczyka ciągle jest wielkie zainteresowanie jego niezliczonymi przebojami. Niektórzy próbują to wykorzystać w skandaliczny sposób. Firma Spotify właśnie wypuściła newsletter o treści, który wzbudza bardzo dużo emocji. Wiadomość pokazał nam jeden z czytelników. Wbiło nas w ziemię, gdy to zobaczyliśmy.

Obok fotografii przedstawiającej zmarłego piosenkarza, widzimy duży nagłówek: "Trasa koncertowa nadchodzi". To jeszcze nie jest szczególnie bulwersujące, bo można przecież pomyśleć, że chodzi o jakieś koncerty ku czci Krzysztofa Krawczyka z jego piosenkami, wykonywanymi przez innych artystów. Gorsze jest jednak to, co widnieje w temacie maila, czyli "Krzysztof Krawczyk wystąpi na żywo w Twojej okolicy!" oraz pod fotografią legendarnego Trubadura. Tu już zdecydowanie została przekroczona granica przyzwoitości.

Krzysztof Krawczyk wyrusza w trasę. Sprawdź daty koncertów, informacje o biletach i wydarzeniach, zanim ruszy sprzedaż

- czytamy w skandalicznym newsletterze.

Dlaczego użytkownicy Spotify dostali takie wiadomości? Postanowiliśmy zapytać o to przedstawicieli platformy streamingowej. Skontaktowaliśmy się w sprawie rozsyłanych informacji z agencją mediową, odpowiedzialną za obsługę platformy streamingowej Spotify w Polsce. Niestety, jej przedstawiciel nie miał dla nas czasu.

