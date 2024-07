Menedżer Krzysztofa Krawczyka chce spełnić jego ostatnie życzenie. Chodzi o grób

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Do tragicznych wydarzeń doszło w drugi dzień świąt wielkanocnych. To właśnie wtedy w mediach pojawiła się smutna wieść o śmierci polskiego artysty. Było to ogromne zaskoczenie dla wszystkich fanów jego twórczości. Uroczysty pogrzeb odbył się 10 kwietnia 2024 roku. Msza miała charakter państwowy i została odprawiona w archikatedrze w Łodzi. Muzyk spoczął na cmentarzu w Grotnikach.

Menedżer Krawczyka chce spełnić jego ostatnie życzenie

Przed śmiercią Krzysztof Krawczyk miał wybrać miejsce swojego spoczynku. Jak podają dziennikarze portalu fakt.pl, artysta miał spocząć w Grotnikach, gdzie spędził ostatnie lata życia ze swoją żoną Ewą. Gwiazdor wykupił tam dwa miejsca na cmentarzu. Krawczyk bardzo chciał, aby jego rodzice leżeli obok niego. Przed swoją śmiercią planował sprowadzenie ich szczątków z Łodzi. Niestety nie zdążył tego zrobić.

Jak się okazuje, sprawą zajmie się Andrzej Kosmala, który przez lata był menedżerem artysty. Na jaw wyszło bowiem, że przyjaciel artysty nie chce czekać z realizacją tych planów, ponieważ sam nie jest najlepszego zdrowia.

"Kochani! [...] mam przecież jeszcze tyle do zrobienia! Przede wszystkim dla Krzysztofa! Ja doprowadzę jego testament życiowy, jak i artystyczny do końca! Wiecie, dlaczego spotkaliśmy się wczoraj w Grotnikach? By wyznaczyć miejsce dla grobu rodziców i brata Krzysztofa, bo chciał, by ich szczątki spoczywały obok" - napisał w sieci Kosmala.

Z publikacji wynika, że szczątki rodziny artysty zostaną ekshumowane i przeniesione na cmentarz w Grotnikach.

"Boimy się dalej komentarzy ludzi, którzy chcą z takich faktów czynić sensacje. Choć szanujemy prawo tak nieszanowane w tym kraju, czyli do rzetelnej informacji. Moja mobilizacja po moim kłopocie zdrowotnym polega na tym, że przyspieszam, by zrobić jak najwięcej!" - można przeczytać w sieci.

