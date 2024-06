Golec murem za mężem: "Kto z Was był chociaż raz w oborze przy oporządzaniu zwierząt?"

Ponętna Anna Popek w czarnej kreacji. Wszyscy patrzyli tylko na to

Co za wtopa!

Janusz Rewiński był jednym z bardziej znanych polskich aktorów. Mężczyzna przez lata obecny był na scenie kabaretowej. Szersza publiczność poznała go dzięki kultowej roli w komedii "Kiler". Aktor udzielał się również w "Kabarecie Olgi Lipińskiej", zagrał w spektaklu "Igraszki z diabłem". Regularnie pojawiał się w programie "Skauci piwni". Przez ponad 6 lat z Krzysztofem Piaseckim prowadził popularny program satyryczny "Ale plama" w TVN.

Zobacz też: Janusz Rewiński nie żyje. Był posłem i pomysłodawcą jednej z najbardziej znanych partii: Polskiej Partii Przyjaciół Piwa

Krzysztof Piasecki wyjawił prawdę na temat Janusza Rewińskiego

W najnowszym wywiadzie dla "Faktu" Krzysztof Piasecki wyjawił, że Janusz Rewiński chorował od lat. Mężczyzna już na planie cyklu "Plam" wylądował w szpitalu.

"Janusz miał pierwsze załamanie stanu zdrowia po całym cyklu "Plam". Wylądował wtedy w szpitalu. Potem się dowiedziałem, że to chodziło o rodzaj cukrzycy. Pytałem go, czy sobie bada cukier, to powiedział, że nie. Wie pani, mężczyźni tak mają podobno, że się nie leczą" - mówił Piasecki.

Zobacz też: Paweł Deląg wspomina Janusza Rewińskiego: "Sprawiał wrażenie osoby zamkniętej"

Dlaczego Rewiński zrezygnował z pracy w serialach i filmach?

Jego dobry znajomy wyjawił, że aktor nie zawsze decydował się na role w filmach czy serialach. Okazuje się, że chociaż chciał zarabiać, to nie za wszelką cenę. Jeśli dany projekt mu się podobał, chętnie brał w nim udział.

"Zawsze cenił bardzo wysoko poziom artystyczny. Podpisał umowę z TVN-em w czasie, kiedy myśmy robili "Ale plama". Miał kręcić jakiś serial, który miał realizować Juliusz Machulski. Gdy dowiedział się, że już nie Machulski będzie reżyserował i że obsada się zmieniła, zrezygnował, choć miał główną rolę. On bardzo lubił pieniądze, ale to nie był facet, który za pieniędzmi poszedłby wszędzie" - powiedział Krzysztof Piasecki.

Zobacz też: Awantura po śmierci Janusza Rewińskiego! Zbigniew Ziobro pojawił się nagle

Zobacz naszą galerię: Tak wyglądał Janusz Rewiński

Sonda Jak reagujesz na wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego? Jest mi bardzo smutno, wyrazy współczucia dla rodziny Już prawie o nim zapomniałem/zapomniałam