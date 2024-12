Krzysztof Skiba oraz jego ukochana Karolina pobrali się w sierpniu 2023 roku i od tego czasu tworzą piękną parę. Zakochani, jak na osoby związane z polskim show-biznesem bardzo chętnie publikują w sieci zdjęci oraz nagrania, na których pokazują swoją miłość. Niedawno pochwalili się uroczą relacją z wypadu do Włoch. Było bardzo romantycznie!

Krzysztof Skiba i Karolina w lipcu z okazji 60. urodzin muzyka polecieli do Włoch, tym razem również obrali ten kierunek. Żona muzyka, zamiast jednak pokazać, jak jeździ na nartach, postanowiła opublikować relację z tego, jak prezentuje swoje wdzięki na balkonie w bardzo skąpym stroju.

Choć dookoła widać śnieg, a szczyty są białe, to Karolina nie miała problemu z tym, aby prężyć się przed obiektywem w narciarskich spodniach bez kurtki. Miała na sobie jedynie stanik od bikini, który był bardzo skąpy. Dobrze, że tego dnia świeciło słońce. Mamy nadzieję, że nasza gwiazda się nie przeziębi!

Początki znajomości muzyka i pięknej Karoliny sięgają 2022 roku. Wtedy Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska spotkali się na wydarzeniu firmowym, który poprowadził muzyk. Ich relacja rozwijała się stopniowo i zaczęła się od przyjaźni. Wokalista był wówczas żonaty, jednak zdecydował, że Karolina to ta jedyna i wziął rozwód z żoną.

Przy takiej kobiecie jak Karolina trudno nie fruwać w chmurach, nie odnosić takiego wrażenia, że człowiek unosi się nad ziemią. Ja kiedyś byłem człowiekiem bardzo ironicznie patrzącym na sprawy miłosne, okiem prześmiewcy. Zakochani byli często przedmiotem moich żartów, ale teraz kiedy sam przeżywam motyle w brzuchu, to uważam, że to są piękne chwile, a miłość, to jest takie uczucie, dla którego warto żyć. W życiu nie chodzi tylko o sukces i sprawy materialne. Trzeba też znaleźć czas na przyjemności i nie odkładać ich wciąż na później – ujawnił Skiba w wywiadzie dla portalu jastrzabpost.pl