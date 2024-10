Krzysztof Skiba odkąd jest w związku z piękną Karoliną, bardzo chętnie udziela się w mediach. Mężczyzna często udziela wywiadów, a także co rusz dodaje w mediach społecznościowych nowe zdjęcia. Niedawno z młodszą o 26 lat ukochaną pojawił się w teatrze. Zakochani udostępnili relację z tego wyjścia w swoich social mediach.

24 października 2024 roku odbyła się premiera sztuki "Pozory mylą", na którą wybrał się między innymi Krzysztof Skiba z ukochaną Karoliną. Tego dnia kobieta postawiła na czerwoną mini z dużym dekoltem, do której dobrała czarny naszyjnik. Jakby tego było miało, dodała też skórzany płaszcz oraz wysokie kozaki. Zakochani na ściance nie szczędzili sobie czułości.

Krzysztof poznał Karolinę kiedy był jeszcze w związku ze swoją wcześniejszą żoną - Renatą Skibą. Do ich pierwszego spotkania doszło na imprezie firmowej, którą prowadził Krzysztof. Para najpierw się zaprzyjaźniła. Miłość przyszła dopiero po jakimś czasie.

Miałem pewne dylematy. Miałem rodzinę, nie byłem sam. Nie były to proste decyzje, ale szarpiąc się przez jakiś czas, zrozumiałem, że nie mogę żyć bez Karoliny - mówił Skiba w "Dzień Dobry TVN".

Karolina z kolei w wielu wywiadach mówiła, że Krzysztof ujął ją życiową mądrością oraz dobrym podejściem do życia.

Jak poznałam Krzyśka, to on nosił cały czas okulary przeciwsłoneczne. Ale w końcu zobaczyłam jego niebieskie, przepiękne oczy. To jest taka pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę. Dzięki mnie przestał nosić okulary przeciwsłoneczne - mówiła "Faktowi" Karolina.