Książę Harry nie ma czego szukać w rodzinie królewskiej. Nie ma dla niego już tam miejsca?

Książę Harry nie wróci do obowiązków pełnionych w rodzinie królewskiej?

Wielka Brytania żyje problemami zdrowotnymi króla Karola. Z tego też powodu do Londynu przybył książę Harry. Mężczyzna zasugerował także w rozmowie w "Good Morning America" w stacji ABC, że choroba jego ojca może być impulsem do ponownego zbliżenia się członków rodziny królewskiej. Książę Harry miał także zasugerować swoją gotowość do częściowego powrotu do wykonywania obowiązków. Jednak, jak podają media na wyspach, ta droga jest już dla księcia Harry'ego zamknięta. Według tych doniesień największym przeciwnikiem powrotu brata jest książę William, który nie ufa ani Harry;emu ani jego żonie, Meghan.

Zobacz także: Książę Harry chce wrócić do rodziny królewskiej?! Sensacyjne doniesienia

"Sun on Sunday" ujawnia również, że gdy książę Harry pojawił się w Londynie po zdiagnozowaniu raka u króla Karola III i chciał na dłużej odwiedzić ojca w Sandringham, wiejskiej posiadłości królewskiej, to dwór królewski nie wyraził na to zgody. Finalnie Harry'emu pozwolono jedynie na krótkie spotkanie z ojcem w Clarence House w Londynie.