Która gwiazda powiedziała te słowa? Sprawdź, jak dobrze znasz kultowe cytaty ze świata showbiznesu

Co za szczerość!

Celebryci zaskakują nas na niemal każdym kroku. Ci ludzie uwielbiają mówić i uwielbiają, by ich słuchać. Wypowiadają się na przeróżne tematy, czasem mniej lub bardziej błyskotliwie. Niektóre wypowiedzi gwiazd odbiły się szerokim echem w mediach i do dziś są kultowe. Zdarza się nawet, że wykorzystujemy te zdania w codziennym życiu jak chociażby "Nie mów do mnie teraz".

Przygotowaliśmy kilka cytatów najbardziej znanych Polaków. Czy będziesz potrafił dopasować tekst do osobowości? Sprawdź się w quizie poniżej.

Która gwiazda powiedziała te słowa? Sprawdź jak dobrze znasz świat showbizensu Pytanie 1 z 8 "Nie mów do mnie teraz" to kultowy już tekst... Edyty Górniak Małgorzaty Rozenek-Majdan Dody Dalej

