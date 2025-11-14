Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska mają powód do dumy! Właśnie zadebiutował ich wspólny projekt

Cieszę się, że po paru tekstach, którymi poratowałam Kubę na jego poprzedniej płycie, zaproponował mi pełne autorstwo na "Radio Edit". Wbrew pozorom, nie było to dla mnie oczywiste. Pisząc, przyświecają mi zawsze dwa cele. Po pierwsze, żeby tekst podbijał emocję, która jest w muzyce i po drugie, żeby Kuba bez trudu mógł się z nim utożsamić. Nie wiem czy to kwestia wieku, czy momentu w historii, ale tak wyszło, że motywem przewodnim tych piosenek jest ulotność czasu i związane z nią rozterki egzystencjalne, nawet jeśli sprowadzają się do odważnych decyzji natury sercowej

- mówi Aleksandra Kwaśniewska.

"Radio Edit" jest czwartym solowym krążkiem Kuby Badacha. Na płycie znalazło się dziesięć utworów rozwijających idee znane z jego poprzedniego, platynowego albumu "Oldschool". Prostsze harmonie, nowocześniejsze brzmienie i jeszcze więcej energii - nowe kompozycje to ukłon w stronę klasyki popu, soulu i funku lat 80. oraz 90.

"Radio Edit" to mój drugi, w pełni autorski album - wyjątkowy również dlatego, że wszystkie teksty, które można na nim usłyszeć, napisała moja uzdolniona żona, Ola. To także pierwszy krążek, który od początku do końca stworzyliśmy sami. „Radio Edit”, podobnie jak poprzedni album, uświadomił mi, że te płyty są pomostami łączącymi kolejne etapy mojego życia. Z jednej strony stanowią zapis muzycznych emocji, z drugiej - są pamiętnikiem mojej drogi, hołdem dla czasów w muzyce, za którymi tęsknię

- wyjaśnia Kuba Badach.

Do prac przy najnowszym albumie Kuba Badach zaprosił zupełnie nowy skład wybitnych muzyków, wywodzących się pierwotnie ze świata jazzu, lecz znakomicie odnajdujących się w każdym gatunku muzycznym. Na gitarze basowej zagrał Michał Kapczuk, na perkusji Wojciech Fedkowicz, na gitarach Damian Kurasz, a na instrumentach klawiszowych - Dominik Wania.

Cały album został nagrany metodą "na setkę" - w pełni na żywo, gdy wszyscy muzycy grali razem w jednym studiu. To rzadko spotykane dziś podejście sprawiło, że płyta emanuje spontanicznością i pozwoliło osiągnąć energię niemal identyczną z energią koncertową.

Treść albumu, który od 14 listopada jest dostępny wszędzie, powstała z myślą o słuchaczach znudzonych i zmęczonych muzyką instant - tą "z torebki", którą zalewa się wrzątkiem: lekkostrawną, szybką w odbiorze, ale nijaką, o której zapomina się po chwili. To płyta dla wszystkich, którzy lubią rozsmakować się w dźwiękach przygotowanych przez ludzi, którzy naprawdę znają się na muzyce, kochają ją i nią żyją

- podsumowuje Kuba Badach.

W ramach promocji najnowszego albumu artysta już w najbliższą sobotę, 15.11.2025, wystąpi w "Pytaniu na śniadanie", a wieczorem o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD widzowie będą mogli zobaczyć go w drugim odcinku na żywo 16. edycji "The Voice of Poland".

Wraz z premierą płyty "Radio Edit" ogłoszona została również trasa koncertowa, w ramach której Kuba Badach zaśpiewa: we Wrocławiu (18.02.2026), Szczecinie (03.03.2026), Krakowie (10.03.2026), Bielsku-Białej (11.03.2026), Rzeszowie (17.03.2026), Lublinie (18.03.2026), Łodzi (22.03.2026), Toruniu (26.03.2026), Poznaniu (27.03.2026), Warszawie (28.03.2026) oraz w Gdańsku (29.03.2026).

Płyta "Radio Edit" jest dostępna od 14.11.2025 na CD, winylu oraz we wszystkich serwisach streamingowych.

