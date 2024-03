Kuba Wojewódzki i Michał Szpak ze sobą flirtowali! Nagrania wyciekły do sieci. Pikantne sceny

Kuba Wojewódzki i Michał Szpak flirtują w programie. Jakie są orientacji?

Michał Szpak był gościem kolejnego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego. Razem w Andrzejem Sewerynem i Anną Muchą promował w nim nowe show TVN "Czas na Show. Drag Me Out". Przed emisją do sieci trafiły naprawdę pikantne fragmenty rozmowy Kuby i Michała. Dziennikarz zapytał artystę o jego orientację, a potem jawnie flirtowali. Kuba Wojewódzki był bardziej zainteresowany Szpakiem niż swoją byłą partnerką Anną Muchą.

- Naprawdę miłość nie ma płci? - zapytał dziennikarz wokalistę, który niedawno dokonał coming outu jako osoba panseksualna. - Nie ma płci dla mnie. Absolutnie - odpowiedział mu Michał Szpak. - Ty mógłbyś na przykład być takim sugar daddy! - wypalił do Wojewódzkiego piosenkarz.

- Czujesz, że ja jestem gejem? Postawmy sprawę jasno, Michał - spytał wprost Kuba Wojewódzki. - Ja może powiem tak: jak się popieści, to się... wiadomo! - zażartował Szpak, więc niestety nie poznaliśmy jego opinii, czy samozwańczy "król TVN" jest gejem. Dziennikarz chętnie jednak flirtował z artystą. - No, a Kuba, ty byś nie chciał takiego syna? - zapytał go Michał. - Ale mógłbym cię kąpać? - odpowiedział Wojewódzki, czym zaskoczył samego pytającego. Gdy Anna Mucha zauważyła, że jej były partner jest "rozpalony", Kuba szybko powiedział, że to dlatego, ze Szpak jest z nimi.

Kuba Wojewódzki jest gejem?

Plotki na temat orientacji Kuby Wojewódzkiego krążą w show-biznesie od lat. Ostatnio nawiązała do nich Edyta Górniak. Gdy dziennikarz wykorzystał ją do promocji nowego sezonu show i zamieścił w sieci obraźliwy wpis, udając, że diwa będzie jego gościem, artystka nie gryzła się w język.

"Naprawdę potrzebujesz aż mojego nazwiska, żeby zapewnić sobie uwagę? Domyślam się, że pożyczasz je na potrzeby startu jakiegoś nowego programu. Boisz się, że samemu by się nie udało, Kubuś? Wiem, że bardzo liczysz na odwet, czyli promocję, więc chętnie ci pomogę skoro i tak już zapożyczyłeś sobie moje nazwisko" - rozpoczęła swój wpis na Instagramie, a potem przeszła do rzeczy: "Ej, a może to tylko ujma dla ego, że po ponad roku twoich starań nie przyjęłam zaproszenia do twojego podcastu? Chętniej niż do ciebie pójdę do Żurnalisty, który znakomicie przygotowuje się do rozmów i ma pasję poznawania ludzi. Ba! Nie musi obrażać swoich gości, żeby mu się klikało" - napisała Edyta. "Może pożyczenie mojego nazwiska to wyraz leku o swój własny byt. A może próbujesz odwrócić uwagę od plotek, że jesteś gejem i każdą kobietę używasz, aby to przykryć? A może po prostu tylko tyle zrozumiałeś, ile umiałeś przez swoje długie życie - używać ludzi do swoich celów. A może zwyczajnie wziąłeś za to kaskę. Jak przystało na klauna. Uważaj tylko, kiedy jesz chleb kupiony za pieniądze zarabiane w brudny sposób. Bo... jak to mówią, karma is a bitch" - napisała bojowa Edyta Górniak.

Kuba Wojewódzki odpowiedział Edycie w swoim programie. Ale chyba coś mu nie wyszło.

"Cieszę się, że Edyta żart zrozumiała, bo napisała o mnie, że jestem p***ł, gej, homoseksualista, wszystkie moje dziewczyny to przykrywki, a ja się spotykam z dużo młodszymi chłopcami. Edyta, jak się ma cztery tysiące lat, to wszyscy chłopcy są młodsi. Dziewucho!" - powiedział na antenie, ale nie zaprzeczył słowom wokalistki.

Jakiej orientacji jest Michał Szpak?

Jakiś czas temu Michał Szpak rozwiał wszelkie wątpliwości i ogłosił, że panseksualny. Co to oznacza?

- Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tak naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą - powiedział Michał Szpak w wywiadzie dla "Twojego Stylu".