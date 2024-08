Kuba Wojewódzki na spotkaniu z bezdomnymi

Kuba Wojewódzki na ogół eksponuje się na Instagramie ze swoim bogactwem. Zwykle stara się łączyć to z humorem, choć wychodzi to różnie. Genetalnie jednak można odnieść wrażenie, że sensem życia samozwańczego króla TVN jest po prostu zwracanie na siebie uwagi zawsze i wszędzie. I trzeba przyznać, że na ogół mu się to udaje. Często jednak pzrekracza przy tym granice dobrego smaku, np. wtedy, gdy w "żartobliwy" sposób odnosił się do Pandoragate czy wtedy, gdy żartował ze schorowanego Michała Figurskiego. Tym razem jednak zobaczyliśmy zupełnie innego Kubę Wojewódzkiego. Słynący bowiem z zamiłowania do luksusu prezenter TVN spotkał się z bezdomnymi na Dworcu Centralnym w Warszawie. Oczywiście nie mogło przy tej okazji zabraknąć pamiątkowego zdjęcia.

Zobacz naszą galerię pod artykułem: Kuba Wojewódzki i Anna Markowska wezmą ślub?! Sensacyjne doniesienia

Niebywale, co Kuba Wojewódzki usłyszał na Dworcu Centralnym

Jak łatwo się domyślić dworcowa fotografia szybko wylądowała na Instagramie. Nie wiemy, którzy bohaterowie fotki są bezdomni, ale ważniejsze jest to, co napisał przy zdjęciu Kuba Wojewódzki. Niebywałe, co usłyszał gwiazdor. - Jedna z osób na zdjęciu powiedziała mi: "Brak domu to problem. Brak poczucia humoru to prawdziwy dramat" Macie jakieś pytania… ? Szacunek - czytamy we wpisie samozwańczego króla TVN. Ten post spotkał się z pozytywnym odzewem od internautów. - Po tych wszystkich luksusach, które Pan ostatnio wrzuca, szacun wielki! A poczucie humoru -ważna sprawa, to na pewno Pan ma - stwierdziła jedna z użytkowniczek Instagrama. - Pan Kuba jest osobą bardzo empatyczną i wrażliwą, zawsze tak czułam - ocenił inny internauta. - Kuba Wojewódzki ma uczucia. Zawsze miał, tylko ukrywał - skomentował kolejny użytkownik mediów społecznościowych. Widać, że tym wpisem gwiazdor TVN mocno zaplusował w społeczeństwie. Ciekawe, co wrzuci następnym razem.

Sonda Oglądasz program Kuby Wojewódzkiego Tak Nie