"Sanatorium miłości": Dziniu wspomina zmarłą żonę, a kuracjusze wątpią w uczucie Uli i Stanleya. Wielki konflikt

5. odcinek "Sanatorium miłości" rozpoczął się od wyzwania kulinarnego. Panowie pod czujnym okiem Marcina Budynka musieli przygotować wyjątkowe, seksowne śniadanie dla wybranej przez siebie pani. Każdy z uczestników dokonał wyboru:

Na stole w "Sanatorium miłości" pojawiły się prawdziwe rarytasy: tosty francuskie z awokado i szynką parmeńską, jajka benedyktyńskie z łososiem wędzonym i kawiorem, jajecznica z chili i szparagami oraz jajka po turecku.

Stanley wykazał się szczególną kreatywnością i ułożył serce z papryki.

Chciałem, żeby ona zobaczyła, że zrobiłem to z takiej dużej, dużej miłości – przyznał z dumą.

Najlepiej z zadaniem poradził sobie Bogdan, który w nagrodę otrzymał "seksi chochlę".

Nagrodą była także randka, na którą zaprosił Elżbietę.

Wybór Eli został spowodowany, aby wskazać Grażynce, że to, co myśmy robili, to jest zupełnie wstępne i wszystko może się zdarzyć. I w tej chwili uważam, że moim zainteresowaniem będzie Ela – wyjaśnił Bogdan.