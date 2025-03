Awantura w "Sanatorium miłości". Edward pod ostrzałem. Ania nie przebiera w słowach. To koniec?

W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości" dojdzie do niespodziewanej konfrontacji. Seniorzy mają już dość Edmunda, a Ania nie kryje swojej irytacji. "Ja już nie mogę na to patrzeć" – skwitowała ostro. Co doprowadziło do tej sytuacji? Obejrzyj przedpremierowy fragment i zobacz, co się wydarzyło.