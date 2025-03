"Sanatorium miłości": Nauczycielka matematyki zadała szyku na turnusie. "Przed tablicą też tańcuję"

"Sanatorium miłości" to program, który wzbudza ogromne emocje i daje uczestnikom szansę na nowe doświadczenia, przyjaźnie, a nawet miłość. Jedną z bohaterek tegorocznej edycji jest charyzmatyczna i pełna życia Ania, której udział w show stał się niemałym wydarzeniem w jej otoczeniu. Jak sama mówi, reakcja bliskich była bardzo pozytywna.

Zobacz także: Poznaliśmy uczestników "Sanatorium miłości 7"! Marta Manowska też nie zawiodła

Na co dzień Ania z 7. edycji "Sanatorium miłości" jest nauczycielką matematyki w liceum ogólnokształcącym w Lubsku. Jak przyznaje, jej przedmiot może budzić respekt wśród uczniów, ale stara się prowadzić lekcje w sposób przystępny i przyjazny.

Wielu uczniów wspierało ją w tej wyjątkowej przygodzie i trzymało kciuki za jej sukces.

Matura to ważny moment w ich życiu, a ja muszę dopilnować, by wszyscy zdali. Młodzież jest kochana i robię wszystko, by im pomóc. I zdają! Wiem, że bardzo mi kibicują. Pozdrawiam was! – dodaje z dumą.