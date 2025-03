O pięknej uczestniczce "Sanatorium miłości" już jest głośno. Jej stylizacja wywołała poruszenie!

"Sanatorium miłości" to kolejny randkowy program TVP, który podbił serca widzów. Pierwszy sezon zadebiutował w styczniu 2019 roku i niemal od raz stał się kolejnym hitem stacji. W tym roku ze względu na emisję innego programu, premiera "Sanatorium" została przesunięta na początek marca. Pierwszy odcinek siódmego sezonu trafił na antenę w niedzielę, 2 marca. I wzbudził wiele emocji.

Do "Sanatorium miłości" przyjechało dwanaścioro seniorów – każdy z nich ma swoją wyjątkową historię i własne oczekiwania wobec tego wyjazdu. Uwagę widzów przyciągnęła szczególnie Anna. "Lubię na siebie zwracać uwagę, jestem kolorowym ptakiem" - mówi o sobie emerytowana matematyczka.

Jej udział w show stał się niemałym wydarzeniem w jej otoczeniu. Jednak jak zapewnia - reakcja bliskich była bardzo pozytywna.

Na co dzień Ania z 7. edycji "Sanatorium miłości" jest nauczycielką matematyki w liceum ogólnokształcącym w Lubsku. Wielu z jej uczniów również trzyma za nią kciuki. Ania wyznała nam, że wcale nie miała oporów przed kamerami. Uważa, że naturalność i autentyczność są jej największym atutem.

Anna z pewnością zostanie na dłużej w pamięci widzów. Nie tylko widzowie mieli wiele do powiedzenia na jej temat. Dużo szumu wywołała szczególnie kreacja Anny, która w programie zadebiutowała w czarnej sukni! Inna uczestniczka programu nie kryła zdziwienia. W końcu mało kto zdecydowałby się na wybór takiej stylizacji na łódkę.

Kreacja Anny podzieliła również internautów. Część z nich uważa, że w pewnym wieku nie przystoi się tak stroić.

Co rusz to coraz więcej głupoty, jakoś tak robią te emerytki z siebie małolaty, aż nie przystoi;

No ta Ania ok, ale te cycki to by schowała trochę, jest nauczycielką, powinna się zachowywać nie tak prowokująco. Ale to jej sprawa jak ja odbierają inni;

Nie chodzi o zazdrość ani krytykę ale o zachowanie odpowiedniego stroju do miejsca i czasu a nie zachowanie na pokaz - można przeczytać na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości".