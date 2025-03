Sensacyjny zwrot akcji w "Sanatorium miłości"! Edmund rzeczywiście opuści program?

Steven Seagal był ikoną w latach 90. Teraz jest na dnie, a ludzie go nienawidzą. Wystarczyło, że zrobił TO

Wszystko wskazuje na to, że rozgoryczony senior może pójść w ślady Marii Luizy, która w poprzednim sezonie podjęła radykalną decyzję i wyjechała przed zakończeniem turnusu.

Edmuś chyba sobie przemyśli i w sobotę pojedzie. Zostawi was tutaj, róbcie sobie co chcecie. Życzę wam wszystkiego najlepszego

– słychać w emocjonalnej zapowiedzi najbliższego odcinka. Te słowa brzmią jak przedsmak ostatecznej decyzji.

Edmund kontra Marek – niespodziewany konflikt między seniorami

Edmund w ostatnim odcinku "Sanatorium miłości" nie krył, że w kwestii związku z Anią nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Kobieta ma jednak jasny obraz, jakiego mężczyzny i jakiego związku chce, a fakt, że Edmund nie przyjmuje jej odmowy, wyraźnie zaczyna ją męczyć. I choć Danusia dała mu wyraźny sygnał, że powinien zwrócić uwagę chociażby na nią, to Edi zdaje się tego nie zauważać. Dopiero wyraźne uwagi ze strony grupy, sprawiły, że się zreflektował i ostatecznie zaprosił obie panie na randkę. Jednak jego uwaga i tak była skupiona na nauczycielce.

Sytuację zaogniła jego mocna wymiana zdań z Markiem. Niespodziewanie spokojny i wrażliwy Marek, wypalił do Edmunda bardzo mocne oskarżenie, co ewidentnie odbiło się na nastroju siłacza:

Edek, powiem ci wprost w oczy. No nie lubię takich ludzi, którzy grają.

Widzowie spekulują, że to właśnie ten konflikt mógł przesądzić o jego decyzji.

Czy to już koniec Edmunda w "Sanatorium miłości"?

Internauci są podzieleni. Jedni twierdzą, że Edmund rzeczywiście spakuje walizki i opuści program, inni przekonują, że to tylko chwilowe emocje i senior jednak zostanie do końca turnusu. Nie da się ukryć, że jego pozycja w grupie jest nie do pozazdroszczenia. Czy decyzja Edmunda okaże się nieodwołalna? Czy może jednak da sobie szansę na znalezienie miłości? Na odpowiedzi będziemy musieli poczekać do kolejnego odcinka. Ale trzeba przyznać, że ten sezon "Sanatorium miłości" pełen jest niespodzianek.

Sonda Czy Ania dobrze robi, odrzucając Edmunda? Myślę , że nie! jest może trochę za szybki, ale pasują do siebie! Pewnie, ma kobieta swój rozum, po co jej taki człowiek, który nie zna słowa "nie". Nie mam zdania. Myślę, ż eto jeszcze nie koniec ich perypetii, w końcu cos musi się dziać w programie!