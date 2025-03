"Sanatorium miłości": Boguś z kwiatami, a potem z wyzwiskami?! Grażynka ujawnia kulisy konfliktu. Uwaga spojler!

"Sanatorium miłości" od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Program pełen jest wzruszeń, niespodziewanych zwrotów akcji i emocji, które nieraz potrafią wstrząsnąć zarówno uczestnikami, jak i widzami. W 4. odcinku Grażynka i Boguś wybrali się na randkę, a ich spotkanie rozpoczęło się od serenady i kwiatów. Później seniorzy wspólnie grali w gry i jedli lody. Wszystko wskazywało na to, że rodzi się między nimi coś naprawdę wyjątkowego. Zwiastun 5. odcinka pokazał zupełnie inną rzeczywistość. Okazało się, że zamiast dalszego budowania relacji, między tą dwójką doszło do poważnego konfliktu. Co takiego wydarzyło się za kulisami, że Boguś i Grażynka zamiast cieszyć się swoją znajomością, postanowili się całkowicie ignorować?

W rozmowie z "Super Expressem" Grażynka z "Sanatorium miłości" opowiedziała, jak wyglądały kulisy jej relacji z Bogusiem i dlaczego ostatecznie nie chciała mieć z nim nic wspólnego.

Grażynka ujawnia kulisy konfliktu z Bogusiem

Między Grażynką a Bogusiem od początku widać było chemię. Ich randka pełna była uśmiechów i miłych gestów. Mężczyzna zaimponował seniorce swoją serdecznością i romantycznym podejściem. Kiedy śpiewał jej serenadę i wręczał kwiaty, wydawało się, że to początek pięknej historii.

Podczas spotkania para grała w cybergaja, a potem poszła na lody. Grażynka nie kryła zadowolenia i wydawało się, że oboje dobrze czują się w swoim towarzystwie. Widzowie szybko zaczęli kibicować tej parze, wierząc, że może z tej znajomości wyniknie coś więcej.

Niestety, niedługo później sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Boguś, zdaniem seniorki, nie był do końca szczery i zamiast skupić się tylko na niej, zaczął interesować się inną kobietą - Elą. To było dla Grażynki dużym zaskoczeniem, a sposób, w jaki Boguś zakończył tę znajomość, pozostawił wiele do życzenia.

"Boguś mnie nie przeprosił" – bolesne słowa i milczenie

Grażynka w rozmowie z "Super Expressem" nie kryła rozczarowania. Seniorka zdradziła, że niedługo po wspólnej randce relacje między nią a Bogusiem gwałtownie się ochłodziły.

Boguś mnie nie przeprosił. Na koniec programu traktowałam go jak powietrze, a on mnie. Na randce był ze mną, a potem szedł do innej – opowiedziała szczerze.

Najbardziej jednak zabolały ją raniące słowa, jakie usłyszała z ust mężczyzny.

Powiedział mi wprost: 'Ty jesteś pier******, stuknij się w ten głupi łeb'. To mnie zabolało. Od tamtej chwili już nie rozmawialiśmy – ujawniła seniorka.

Dla Grażynki było to ogromnym ciosem. Kobieta nie spodziewała się, że Boguś może być wobec niej tak nieprzyjemny. Po tych wydarzeniach zdecydowała, że nie chce mieć z nim więcej do czynienia.

Czy Grażynka czuje żal? "Wierzę w karmę"

Mimo tego, co się stało, Grażynka nie zamierza rozpamiętywać przeszłości. Seniorka podkreśla, że nie chowa urazy i nie pozwala, by negatywne emocje wpływały na jej życie.

– Jeśli ktoś mnie obrazi, to po kilku minutach potrafię mu to wybaczyć – wyznała. – Wierzę, że karma zawsze wraca. Prędzej czy później los mu to odpłaci, może wtedy otworzy oczy, zreflektuje się, opamięta i pomyśli: 'Co ja zrobiłem?'. Ale to już jego sprawa, nie moja. Nie mam do niego żalu. Nie chciał przeprosić? To nie przeprosił. To jego życie, jego sumienie – dodała stanowczo.

Grażynka nie pozwala, by negatywne doświadczenia przyćmiły jej radość z udziału w programie. Choć zawiodła się na Bogusiu, nie zamierza rozpamiętywać tej sytuacji.

