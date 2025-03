"Sanatorium miłości": Kłótnie, łzy i pocałunki! Dramat Ediego i wzruszająca historia Grażynki

Czwarty odcinek "Sanatorium miłości" przyniósł mnóstwo emocji. Były spięcia między uczestnikami, trudne rozmowy, ale też chwile radości, miłości i wzruszeń.

Poranek w "Sanatorium miłości" zaczął się od rozmowy Ediego i Zdzisława o Marku. Edi wyraził swoje niezadowolenie:

On mnie wkurza, wiesz, bo on tak… Ja go nie wytrzymam. (...) Wkurzył mnie tym, że po prostu nie rozumie pewnych słów, które ja do niego gadam.