Twierdzi, że "Kuchenne Rewolucje" zniszczyły jej życie. Podniosła się, a potem znów upadła. Straciła syna

Sylwia Peretti zyskała w Polsce największą sławę za sprawą programu "Królowe życia". Ostatnio było i jest o niej głośno przez inne, bardzo przykre wydarzenie. Kobieta straciła bowiem syna. Patryk Peretti doprowadził do śmiertelnego wypadku, przekraczając prędkość na ulicach Krakowa. Wjechał autem w betonowy mur, bo stracił panowanie nad pojazdem. Zginął, podobnie jak jego koledzy. Utrata dziecka, niezależnie od winy i powodów, zawsze jest ciosem dla matki. Nie inaczej było w przypadku Sylwii Peretti, która wciąż dochodzi do siebie. Mało kto wie jednak, że jej zetknięcie z polską telewizją nastąpiło znacznie wcześniej, jeszcze przed "Królowymi życia". Wtedy także nie miała lekko.

Pojawiła się w programie Magdy Gessler pt. "Kuchenne rewolucje" stacji TVN. To było ponad dziesięć lat temu. "Karczma u Jędzy" była restauracją, którą prowadziła Sylwia Peretti. W knajpie nie układało się dobrze, klientów brakowało, lokal stał na skraju bankructwa. Celebrytka wierzyła, że Magda Gessler jej pomoże, ale rewolucje okazały się katastrofą. Niedługo po emisji "Kuchennych rewolucji" restauracja, którą Peretti prowadziła z eksmałżonkiem, została zamknięta. Potem Sylwia opowiedziała o detalach, które wstrząsnęły środowiskiem medialnym. Twierdziła, że została oszukana, a produkcja zniszczyła jej życie. Szczegóły poniżej.

Zgłaszając się do programu, Sylwia Peretti sądziła, że wsparcie Magdy Gessler jej pomoże. Była młodą dziewczyną, która razem z byłym mężem zainwestowała ogromne pieniądze w otworzenie i prowadzenie restauracji. "Kuchenne rewolucje" miały pomóc lokalowi podnieść się z trudnej sytuacji, w której ten się znalazł. Tak się jednak nie stało.

- Pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli poproszę panią Magdę o pomoc. No i bardzo się pomyliłam. Nie tylko w stosunku do niej, do programu, ale także do telewizji. Do tego, jak zostałam przedstawiona i co się później wydarzyło. To nie jest przecież tajemnicą, że rewolucja się nie udała - zdradziła Sylwia Peretti w rozmowie z serwisem Plotek. Jej zdaniem, padła ofiarą telewizyjnych manipulacji. - Wydaje mi się, że była to nauczka mojego życia. Przede wszystkim, żeby nie ufać niektórym, szczególnie medialnym, osobom. (...) Zostałam przedstawiona jako naprawdę zarozumiała, wredna małpa, która pozjadała wszelkie rozumy, a tak nie jest - wyznała celebrytka.