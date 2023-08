Kultowy program Manna i Materny wróci na antenę? Widzowie liczą na dalszy ciąg programu. Dziennikarz nie zaprzecza

"Za chwilę dalszy ciąg programu". Czy możemy liczyć na powrót formatu?

Wojciech Mann opublikował na Facebooku post, który daje cichą nadzieję wszystkim fanom "Za chwilę dalszy ciąg programu", że program w nowej formie wróci na antenę. Widzowie, których do łez bawiły was parodie "Czaru par" czy "Koła fortuny, za nic nie odpuścilili "Tętna pulsu", a "Miłosne rady wuja" zawsze brali sobie do roześmianego serca, z pewności ucieszą się z powrotu programu. Iskierkę nadziei w tej kwestii rozpalił sam Wojciech Mann. Na opublikowanym zdjęciu widzimy go w towarzystwie Krzysztofa Materny, obaj panowie są uśmiechnięci, a dwuznaczny podpis może mówić wiele... lub zupełnie nic. Ale to też jest całkowicie w stylu komików. Wojciech Mann, który w ostatnim czasie borykał się z pewnymi problemami zdrowotnymi, znów wydaje się być w świetniej formie.

Wojciech mann nie potwierdza i nie zaprzecza, ale wpis daje nadzieję

"Tak jakoś się stało, że znienacka nałożyliśmy gorsety wyszczuplające, tupety na rzadsze miejsca, odpowiedni makijaż, najładniejsze stroje i zrobiliśmy sobie foto. Jeżeli nastąpi dalszy ciąg, to nastąpi…" - napisał dziennikarz. NA reakcje internautów nie musiał długo czekać - w ciągu kilku kwadransów pod postem zamieścili oni niemal 2000 komentarzy, a pośród nich prośby o powrót od przedstawicieli artystycznego światka. Aga Zaryan napisała: Niech nastąpi, solo jesteście wspaniali, ale Wasz duet to podwójna petarda! Czekam powrotu czy z angielskiego comebacku", Wojtek Cugowski dodał: "Oby nastąpił! Tak bardzo Was brakuje, drodzy Panowie!"

Kultowy "Za chwilę dalszy ciąg programu"

Format "Za chwilę dalszy ciąg programu" wraz z Wojciechem Mannem i Krzysztofem Materną współtworzyli Grzegorz Wasowski, Sławomir Szczęśniak oraz Arkadiusz Stegenka. Program gościł na antenie przez 6 lat (od 1988 do 1994 r.). Emitowany był w TVP2.

Szczupły 75-letni Wojciech Mann porusza się o balkoniku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.