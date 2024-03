Kultowy polski serial lat 90. wróci do TVP?! Małgorzata Potocka ma konkretny plan!

Nikt nie zwrócił uwagi na to, co 59-letnia Małgorzata Ostrowska-Królikowska usłyszała w "Tańcu z gwiazdami"! "Niedopuszczalne"

Rafał Maserak naprawdę to powiedział do Marcina Hakiela! Wgniotło nas w fotel. Nie przesłyszeliśmy się!

Serial "Matki, żony i kochanki" w TVP. Kto grał główne role?

Na powrót tej produkcji czeka wielu miłośników polskiej telewizji lat 90. Serial "Matki, żony i kochanki" emitowany był w dwóch seriach. Po wielkim sukcesie pierwszego sezonu (premierowy odcinek pokazano w TVP 18 lutego 1996 roku), dwa lata później zrealizowano kolejne 10 odcinków serialu. W głównych rolach wystąpiły kobiety, czyli tytułowe matki, żony i kochanki: Małgorzata Potocka, Gabriela Kownacka, Elżbieta Zającówna i Anna Romantowska. Ich partnerów grali m.in. Jan Englert, Krzysztof Stroiński, Paweł Wawrzecki i Jacek Borkowski. Grająca postać Wandy w serialu TVP Małgorzata Potocka w najnowszym wywiadzie odniosła się do pomysłu powrotu hitu "Matki, żony i kochanki" do telewizji. Okazuje się, że aktorka ma już plan na początek nowej serii.

Małgorzata Potocka o powrocie serialu "Matki, żony i kochanki" Ma pomysł na początek

Małgorzata Potocka po latach widziałaby swoją postać w nieco innej roli. - Widzę się w roli jakiejś przywódczyni pielęgniarek, strajku pielęgniarek czy też jakiejś działającej partii zielonej, bo ta Wanda była bardzo życiowo zaangażowana i na pewno z czasem jej to nie minęło - stwierdziła aktorka w rozmowie z portalem Shownews.pl. Utrudnieniem dla scenarzystów na pewno byłoby to, że nie żyje już Gabriela Kownacka, która w "Matkach, żonach i kochankach" grała Dorotę. Małgorzata Potocka podsuwa jednak pewien pomysł i deklaruje chęć powrotu do serialu. - Ja bym bardzo chciała wrócić, bo serial jest przede wszystkim świetnie wypromowany i są fajne bohaterki i byłoby to bardzo ciekawe, jak potoczyły się ich losy i to, że jednej bohaterki niestety brakuje, to tak można było rozpocząć serial - wskazała Małgorzata Potocka. Chcielibyście ponownie zobaczyć w TVP serial "Matki, żony i kochanki"?

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z planu serialu "Matki, żony i kochanki", a także fotografie pokazujące, jak zmieniały się aktorki

Najbardziej żenujący QUIZ o polskich serialach! Rysiek z "Klanu" i Hanka z "M jak miłość" na rozgrzewkę Pytanie 1 z 15 Rysiek z "Klanu" był: gangsterem sportowcem taksówkarzem Dalej