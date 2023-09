Kultowy serial z Arturem Barcisiem i Cezarym Żakiem powróci?! Aktor potwierdził doniesienia!

Agnieszka Holland, zapytana o nominację "Chłopów" do Oscara, nie gryzła się w język. Zasugerowała, że to jej film powinien reprezentować Polskę

Serial "Miodowe Lata" to jeden z najbardziej kultowych seriali lat 90 i początku lat 2000. Polacy chętnie wracają pamięcią do tego serialu. Akcja rozgrywała się w jednej z warszawskich kamienic, a jej głównymi bohaterami były dwie pary małżeństw: Krawczyków i Norków. Wiele wskazuje na to, że serial wróci na antenę. Potwierdził to Artur Barciś. Jak się okazuje, jest jednak pewien warunek! Zobaczcie, o co chodzi!

Artur Barciś potwierdza! "Miodowe Lata" powracają! Trwają pracę nad scenariuszem

Jak donosił "Super Express", od pewnego czasu trwały prace nad powrotem serialu. Teraz Artur Barciś w rozmowie z "Faktem" potwierdził, że trwają prace nad scenariuszem do serialu.

- Trwają prace nad scenariuszem "Miodowych lat" 20 lat później. Natomiast więcej szczegółów nie mogę zdradzić, bo, prawdę mówiąc, jeszcze ich nie znam. Dostałem tylko pytanie, czy zgodziłbym się zagrać - powiedział Barciś "Faktowi"

Aktor powiedział, co musi się wydarzyć, aby zagrał on w kontynuacji serialu.

- Powiedziałem, że jeśli scenariusz będzie dobry, to się zgodzę, ale to jest mój warunek. To nie może być odcinanie kuponów od sukcesu "Miodowych lat". Zresztą tak ustaliliśmy razem z Czarkiem Żakiem, że jeżeli to będzie warte, żebyśmy ponownie byli Norkiem i Krawczykiem to, to zrobimy - dodał Barciś "Faktowi".

