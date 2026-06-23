Laluna jest w ogromnej żałobie. „Walczyłam o ciebie z całych sił

Kim jest Laluna?

Katarzyna Lirsz, znana jako Laluna Unique, to polska celebrytka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" w telewizji TTV.

Jej cechą charakterystyczną jest wyrazisty wygląd - ciało pokryte licznymi tatuażami oraz widoczne efekty operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej (w tym liftingów twarzy czy powiększania ust, które robiła m.in. w Turcji). Laluna otwarcie mówi o tych zmianach i traktuje je jako świadome inwestycje w siebie.

Oprócz występów w telewizji prowadzi własny butik z odzieżą i dodatkami oraz rozwija profile w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła dużą liczbę obserwatorów.

Po zakończeniu udziału w "Królowych życia" zaangażowała się w świat freak fightów. Dodatkowo kobieta wspomaga liczne fundacje zajmujące się pomocą zwierzętom. Od ponad roku regularnie w mediach społecznościowych pokazuje efekty swoich interwencji i uświadamiania innym dobro pupili.

Królowe życia. Jak dawniej wyglądała Laluna? Przeszła ogromną przemianę!

Laluna w żałobie

Kobieta regularnie walczyła o innych, ale nikt się nie spodziewał, że w jej prywatnym życiu toczy się taki dramat. Dokładnie 23 czerwca 2026 roku Laluna ogłosiła, iż jest w żałobie.

- Nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię opisać bólu, który nas spotkał. Odeszła część nas. Hermes, kocham cię nad życie, bez ciebie nic już nie ma sensu. Walczyłam o ciebie z całych sił. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie podołaliście, lekarze. Nie potrafię zrozumieć nic. Nie wiem, co mam myśleć, nie wiem, co mam mówić. Jest mi bardzo ciężko, życie straciło sens - napisała tajemniczo Laluna.

Okazało się, że chodzi o jednego ze zwierzaków kobiety. Fani od razu pogrążyli się w żałobie. Jak zaznaczali - zwierzę to również rodzina. Mają zamiar się modlić o wsparcie dla Laluny.

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