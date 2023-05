Lauraci Fryderyków zaśpiewają jeszcze raz! Dołączą do nich kultowe gwiazdy polskiej piosenki

O co chodzi?

Fani dobrej muzyki doskonale pamiętają ubiegłoroczny Festiwal Zdobywcy Fryderyków. Mimo, że był organizowany po raz pierwszy, w Szczecinku zaroiło się od czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. Vito Bambino, Ralph Kaminski, Katarzyna Nosowska, Mery Spolsky, Mrozu, Agnieszka Chylińska czy Smolasty i Tymek w dwa dni przyciągnęli na plac koncertowy kilkanaście tysięcy fanów.

Festiwal Zdobywcy Fryderyków. Na scenie plejada gwiazd!

Do urokliwego miasta na Pomorzu Zachodnim przyjadą w połowie lipca tacy artyści jak Brodka, ZALEWSKI, T. Love, Nocny Kochanek, Smolik i Kev Fox, Julia Żugaj, Sara James czy Zdechły Osa. Zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta, a to dopiero początek festiwalowych ogłoszeń. Organizatorzy zapowiadają, że największe asy trzymają jeszcze w rękawie.

Do Szczecinka przyjadą tegoroczni laureaci Fryderyków: Sara James nagrodzona statuetką w kategorii Fonograficzny Debiut Roku i Monika Brodka, wyróżniona w kategoriach Najlepszy Album Roku Alternatywa i Teledysk Roku. Obok nich na festiwalowej scenie pojawi się ZALEWSKI, człowiek-orkiestra, multiinstrumentalista, który nie może żyć bez kontaktu z publicznością, laureat wielu nagród, triumfator 27. edycji Fryderyk Festiwal, która miała miejsce właśnie na Pomorzu Zachodnim. Zalewski zdobył wówczas aż trzy Fryderyki.

Na scenie pojawią się również kultowi artyści polskiej sceny muzycznej. Swój udział zapowiedział zespół T.Love, który od lat niezmiennie fascynuje za sprawą niezrównanych muzyków oraz tekstów i wokalu Muńka Staszczyka. To rockowa kapela-instytucja, wielokrotnie nagradzana Fryderykami. Na festiwalu wystąpi również Maryla Rodowicz, prawdziwa ikona polskiej sceny muzycznej. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci z kręgu polskiej muzyki rozrywkowej, a jej kariera trwa już nieprzerwanie pięć dekad. Łącznie nagrała ponad 30 albumów i 700 piosenek.

Festiwal Zdobywcy Fryderyków. Wystąpią idole młodego pokolenia!

Oprócz Sary James, która niewątpliwie skradła serca polskiej młodzieży na scenie w Szczecinku wystąpią także: Zdechły Osa, który umiejętnie łączy stylistykę new age, punk i rapu, dwukrotnie już nominowany do Fryderyków, między innymi w kategorii Album Roku Hip Hop. Reprezentantką młodej sceny będzie również Julia Żugaj, której debiutancki mini album Miłostki dotarł do pierwszego miejsca listy sprzedaży OLiS, a Epka uzyskała statut złotej płyty. Artystka cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych, a jej konto na TikToku obserwuje 3,4 mln osób.

Wybieracie się na Festiwal Zdobywcy Fryderyków? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Fryderyki 2023. Doda szczerze o banie w TVN: Chcę zaznaczyć tu swoją obecność