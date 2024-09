Legenda muzyki doznała udaru podczas koncertu! W konwulsjach upadła na scenę. "Stan krytyczny"

Marinella to jedna z najbardziej znanych i popularnych piosenkarek w Grecji. Od początku swojej kariery wydawała aż 66 albumów, a światową sławę wzmocnił występ w konkursie Eurowizja w 1974 roku. Reprezentowała wówczas Grecję i choć nie wygrała, ponieważ ABBA zwyciężyła wówczas z utworem "Waterloo", to zaskarbiła sobie sympatię fanów, którzy nazwali ją "wielką damą piosenki". Kunszt 86-letniej dziś gwiazdy jest doceniany na wszystkich poziomach: stroje, tańce, specjalne efekty dźwiękowe i świetlne - można by długo wymieniać. Niestety, podczas środowego (25 września 2024 r.) koncertu w starożytnym teatrze Odeon pod Akropolem w greckich Atenach, doszło do przykrego incydentu. Marinella nagle doznała udaru! Zaczęła się trząść i w konwulsjach upadła na scenę, co uchwyciło wielu fanów nagrywających koncert. Do zdarzenia doszło podczas wykonywania trzeciego utworu. Wideo mrozi krew w żyłach. Szczegóły poniżej.

Marinella upadła na scenę, doznała udaru. 86-letnia natychmiast trafiła do szpitala. "Walczy o życie"

86-letnia Marinella natychmiast otrzymała pomoc. Najpierw podbiegli do niej członkowie zespołu, później pozostała ekipa, która zniosła ją ze sceny. Wokalistka została przetransportowana do szpitala prywatnym samochodem, a koncert - z oczywistych względów - musiał zostać odwołany. Teraz 86-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii. Zagraniczne media podają, że doznała "poważnego udaru naczyniowego". Assosiacted Press donosił, że stan greckiej wokalistki jest obecnie stabilny, lecz jednocześnie krytyczny. Fani na całym świecie modlą się o jej szybki powrót do zdrowia. Tymczasem w mediach społecznościowych z łatwością można znaleźć wideo z całego zajścia. Trzeba przyznać, że jest ono przerażające - możecie je obejrzeć, na własną odpowiedzialność, pod tym materiałem. Redakcja "Super Expressu" dołącza się do życzeń szybkiego powrotu do zdrowia dla Marinelli.

📌86-year-old Greek singer Marinella collapsed during the concert. pic.twitter.com/s8J54yvdsz— KASİDE (@zakkumec) September 26, 2024